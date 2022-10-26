Пограничник предположил, что рыбаки в акватории добывают краба нелегально. Иллюстрация из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Камчатке осудят трех браконьер, которые подозреваются в посягательстве на жизнь военнослужащего пограничной службы (статья 371 УК РФ). Уголовное расследование завершено, рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ.

Как считают следователи, 14 марта этого года у причала Судоремонтной верфи Петропавловска-Камчатского развернулся экшен с погоней и покушением на убийство. Сотрудник Пограничного управления ФСБ России обнаружил в восточном арктическом районе маломерное судно. На нем мужчины вылавливали краба. Правоохранитель поспешил проверить, не браконьеры ли это.

И оказался прав. Мужчины отказались выполнять требования сотрудника и тут же рванули в акваторию Авачинской губы Тихого океана. Группа браконьеров, когда пограничник все же настигнул их, просто столкнула его с борта в холодную воду на глубину.

Пострадавший доплыл собственными силами до берега. Вероятно, недюжинная подготовка потребовалась, чтобы побороть стихию. На причале его достали очевидцы и оказали первую помощь. Здоровью мужчины больше ничего не угрожает.

А вот браконьерам, посягнувшимся на жизнь сотрудника органов, вероятно, придется провести от 12 до 20 лет в колонии. Максимальная санкция по статье – пожизненное заключение.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что камчатских браконьеров поймали с товаром на 27 миллионов рублей. Из-за злоумышленников, напомним, в регионе поднялись цены на красную икру.

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