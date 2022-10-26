В Петропавловске-Камчатском обезопасили лежбище сивучей

Раньше сивучи отдыхали среди острых металлических предметов и мусора. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Благодаря инициативе сотрудников Кроноцкого заповедника, участок Авачинской бухты на Камчатке очистили от шин и покрышек, а торчащие из земли прутья арматуры спилили до основания. Как раз здесь прошлой осенью самцы сивучей образовали лежбище. По словам научного сотрудника заповедника Ивана Усатова, до конца апреля в разное время здесь наблюдалось до 30 особей разного возраста.

Неравнодушные люди и специалисты очистили берег Авачинской бухты. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

К зачистке территории приложили руку различные компании, органы власти и, конечно, работники Кроноцкого государственного заповедника. С этого момента территория на берегу бухты, рядом с Никольской сопкой, стал безопасным для скорого возвращения редкого животных.

В воде тоже были опасные предметы. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

– Сивуч – краснокнижный, исчезающий вид, чья численность ежегодно сокращается. В акватории Кроноцкого заповедника сейчас сохранилось единственное у берегов Камчатки репродуктивное лежбище, где в среднем ежегодно рождается всего около 100 щенков. Любые меры, направленные на благоустройство лежбищ в городской черте, изучение и охрану сивучей по всему ареалу, несомненно, имеют большое значение для сохранения вида, биоразнообразия в целом и наших будущих поколений, – отметил Иван Усатов.

С пляжа вывезли много отходов. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

С недавних пор популяция ушастых тюленей стала сокращаться, но точная причина пока не установлена. Существует несколько версий:

- чрезмерное освоение человеком рыбных ресурсов;

- животные неохотно размножаются;

- возможная роль косаток и акул в сокращении численности морских львов.

На заповедной территории, которую облюбовали сивучи, ученые Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН осуществляют круглогодичное наблюдение за животными.

Теперь ушастые тюлени в безопасности. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

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