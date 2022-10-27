Понежиться, поохотиться, попозировать: «Земля леопарда» показала, как проходит день краснокнижного хищника

Академик чувствует себя в безопасности. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

На горном хребте, тронутым осенним солнцем, величественно лежит большая кошка. Неспешно вылизывается, тянется… так спокойно, будто знает: «Это точно моя территория. Только моя». И правда, кто в здравом уме пойдет тревожить такого хищника?

Так начинается день Академика – обитателя национального парка «Земля леопарда». И да, его действительно так зовут. В базе данных нацпарка зверь значится под номером Leo 172M. Правда, похоже на название какого-то робота? Официально все зарегистрированные леопарды обозначаются латинскими буквами и цифрами, но когда животное находит своего Хранителя, то получает привычное благозвучное имя.

Леопард подбирает себе место для променада. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Хранитель – своеобразный «крестный» леопарда. Он помогает национальному парку ухаживать за животным, дает подопечному кличку и наблюдает за его жизнью по записям фотоловушек. Академику повезло: его опекает не один человек, а Приморская государственная сельскохозяйствнная организация.

Встал, поел, умылся – и можно отдохнуть. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Кстати, «Комсомолка» тоже приглядывает за пятнистым хищником. Вернее, хищницей. Нашу красотку зовут Сочи. По фотоловушкам можно заметить, что почти весь день леопардесса проводит в движении: важно обходит свою территорию (которую, кстати, облюбовала много лет назад и не собирается менять), проходит десятки километров в поисках добычи… Не всем же хищникам лежать на солнышке.

Кажется, это спокойный и ленивый день. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

А еще фотоловушки могут испортить имидж гордых охотников! Так, в середине октября молодой леопард завершил грациозный прыжок неловким и даже смешным падением. А казалось, что грозные хищники не промахиваются…

Впрочем, тем особям, которым трудно учиться охоте самим, помогают люди. Ведь нацпарк – это не просто огороженные угодья диких животных, а содружество природы и человека. Так, в вольер к Leo 260M запускают оленей – правда, пока котенок больше следит за странными «гостями», чем охотится. Это нормально, ведь он еще маленький. И, к тому же, на реабилитации – в августе 2022 специалисты «Земли леопарда» спасли малыша от истощения и паразитов.

Кажется, нам стоит поучиться у Академика тому, как нужно расслабляться. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Отметим, что хранителем леопарда может стать каждый. Эта программа запущена ФГБУ «Земля леопарда» в 2014 году, чтобы помочь сохранить одну из самых редких кошек в мире. Время от времени одному из «безымянных» хищников ищут опекуна – информация об этом появляется на сайте РГО.

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