«Товарищ бросился спасать мирных жителей из горящего авто»: морпех-командир из Приморья раскрыл правду о боевом опыте в СВО

«Парни, которые борются за мирное небо над головой настоящие патриоты своей страны», – Алексей Бормотов. Фото: Александр КОЦ

Каждый из вернувшихся с СВО морпехов уже стал гордостью своего края и всей страны, заявил губернатор Приморья на одной из встреч с солдатами. Бойцы ТОФ героически сражаются. Так, гвардии капитан 155-ой гвардейской бригады морской пехоты Алексей Бормотов со своей ротой два дня отражал атаки боевиков и уничтожил более 100 врагов. О воинском долге, патриотизме, дружбе и героизме он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM.

Отец Алексея – полковник российской армии, он сыграл важную роль в судьбе сына, отдал его в Суворовское училище, затем настоял на военном институте. Приморец по сей день поддерживает связь с товарищами из его выпуска, как-никак прошли с 13 лет достойную школу жизни.

– Что для вас патриотизм?

– Любовь к Родине и ее защита. Парни, которые борются за мирное небо над головой –настоящие патриоты своей страны. Люди едут не ради денег. Какие бы суммы не озвучивали, человеческая жизнь стоит дороже. Да, любая работа должна оплачиваться, но мужчины отправляются в зону СВО, чтобы их дети росли в мире, а родные были в безопасности. У таких людей не возникает корыстных мыслей. Вот что такое патриотизм.

– Каким должен быть настоящий командир?

– С него должны брать пример, у него нет права не знать чего-то и обучать свой состав сугубо на словах. Не получится командовать издалека, командир пойдет вперед со своими солдатами. Акцент на личной подготовке – вот фундамент, на котором держится профессионализм хорошего специалиста.

Алексей знает не понаслышке, какую роль играет подготовка и сплоченность команды в боевых действиях. Во время выполнения одного из заданий ему прилетело две пули в спину. Одна попала в бронежилет, а вторая пробила его. Боец получил перелом суставных костей в плече. Товарищи не бросили Алексея, эвакуировали, сразу же вкололи обезболивающее, перемотали, извлекли пулю. Приморец говорит, что чувствует себя в полном порядке и ждет операцию.

Алексей Бормотов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– О чем думали в те самые заветные минуты затишья?

– Родители, жена, ребенок. Когда я уехал на спецоперацию у меня родился сын, а я его ни разу не видел. Все мысли были только об этом.

– Что помогает там на передовой идти вперед?

– Конкретно в момент выполнения задания ты ни о чем не думаешь, абстрагируешься от внешних мыслей. С тобой есть товарищи, и у вас есть одна цель. Но если говорить о, скажем так, будничной ситуации, нам невероятно приятно получать гуманитарную помощь. Порой, казалось бы, обычные носки или бинты очень выручают. А еще как-то раз мне совершенно случайно досталось письмо от суворовца из Уссурийска, именно из той роты, в которой когда-то учился я. Хочу найти этого парня и поблагодарить. Письмо храню. Огромное спасибо за медикаменты. За квадрокоптеры. Почему именно за них? Такая техника помогает при анализе противника. Гуманитарная помощь поднимает боевой дух, мы знаем, что нас ждут и в нас верят.

Наш герой поделился интересной историей о поддержке регионов. Во время службы он встретился с матросом, которому высылали деньги, а он почти все средства тратил на лекарства и передавал их людям из ближайшей деревни. Солдаты спрашивали: почему он так делает? Объяснение поразило: в Чечне матросу выдалось сидеть днями и ночами в подвале, он знает, каково это. И раз уж есть возможность помочь людям, будет помогать. Также Алексей стал свидетелем, когда при нем подорвали автомобиль пожилой пары и командир бросился им на помощь, рискуя своей жизнью.

– Почему наши русские солдаты, не задумываясь о себе, помогают мирным и раненым с другой стороны?

– Такой менталитет у русского человека. И, мне кажется, бойцы берут на себя ответственность. Они знают, что противник бьет по ним, но попадает и в мирных жителей, в своих же. Наши парни считают своим долгом помочь людям, которые оказались под огнем артиллерии.

– Дети отправляют военным письма, участвуют в патриотических мероприятиях, это можно считать прививанием любви к Родине?

– Патриотическое воспитание однозначно на пике. Во многих школах есть классы с военным уклоном, у ребят есть возможность вступить в «Юнармию», кадетские классы МЧС. Это правильно. Дети вовлечены не в СВО, а именно в патриотическое направление, детям жить в этой стране.

На сегодняшний день Алексея списали со спецоперации из-за травмы. Он получил категорию В. Восстанавливает свое здоровье, поддерживает связь с боевыми товарищами. Мужчина уверяет, если поступит приказ: «Ты нам нужен», вернется не раздумывая. Ведь есть такая профессия – Родину защищать.

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