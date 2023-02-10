Пожару присвоили 2-й ранг. Фото: Прокуратура Приморского края

Пятничным днем в Приморье загорелся склад «Преображенской базы тралового флота». ЧП заинтересовалась прокуратура Лазовского района, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью, спасатели прибыли к месту возгорания через три минуты после того, как им поступил тревожный звонок. Пожару присвоили 2-й ранг, то есть для его тушения нужны не только дополнительные человеческие силы, но и запасы воды и техники. Обычно такой огонь ликвидируют три расчета. До прибытия специалистов работники эвакуировались самостоятельно.

Когда приехали пожарные, горел склад и потолок рыбокомбината. Открытое горение ликвидировали на площади около 300 квадратных метров. Сейчас специалисты занимаются проливкой. По предварительной информации, из-за пожара никто не погиб и не пострадал.

Из-за пожара никто не погиб. Фото: Прокуратура Приморского края

На место ЧП выехал прокурор Лазовского района Денис Крейнович. Ведомство проконтролирует ход и результаты доследственной проверки, а также установление причин пожара.

ОБНОВЛЕНИЕ 15:48

В пресс-службе МЧС рассказали, что в 15:41 пожар полностью ликвидировали.

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