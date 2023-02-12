Ловкая рысь попала на фотоловушку в Приморье

Рысь обыкновенная. Архив «КП?. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Не все знают, что помимо амурского тигра, дальневосточного леопарда, амурского лесного кота в Приморье обитает еще и рысь. Вот только это животное крайне редко попадает как на фотоловушки, установленные во многих уголках края, то и в информационное поле. Но на этих выходных поклонникам кошачьих повезло – «Центр "Тигр"» опубликовал небольшое видео с хищником, снятое автоматической камерой еще в начале декабря 2022 года.

– Во время ходьбы или бега задние лапы рыси ступают точно по отпечаткам передних лап, – поделились интересным фактом специалисты организации.

А мы расскажем нашим читателям еще несколько любопытных моментов.

ОСОБЕННОСТИ

Рысь ориентируется в пространстве благодаря, в первую очередь, зрению и слуху. Например, кошка различает цвета и даже степень их яркости. А зайца он может услышать аж за 100 метров. Но при этом обоняние у хищников этого радо слабое

ПИТАНИЕ

В основу питания рыси входят зайцы, косули, кабарги, птицы, грызуны, а также молодняк оленей, кабанов и лосей. В случае чего хищник не прочь полакомиться белками, соболями, енотовидными собаками. Зайца взрослой кошке хватает в среднем на 3 дня, косули – немногим больше, а вот пятнистый олений будет съеден в течение десяти дней.

Недоеденные остатки добычи рысь прикапывает снегом или землей. Только вот, отмечают специалисты, она делает это так неряшливо, что ее припасы быстро растаскивают более мелкие хищники. Кстати, тигры, например, не прикапывают недоеденное.

ЖИЛИЩА

Рыси предпочитают укромные места для жилища, например, глухие участки леса с буреломом, заросшие острова последи болот, покрытые плотной растительностью скалы. Само логово делают под корнями упавших деревьев или в середине лесного залома.

Если самка намерена вывести потомство, то внутри логова становится намного мягче: хищница притаскивает внутрь жилища перья птиц, шерсть копытных, сухую траву.

ОТНОШЕНИЯ

У рысей есть ритуал – при встрече обнюхать носы, встать напротив и начать бодаться лбами. Эксперты отмечают, что при столкновении раздается громкий костяной звук.

Если кошки допускают присутствие друг друга в личном пространстве, то дружескую привязанность они будут выражать тем, что начнут вылизывать шерсть друг друга.

Одни из самых сложных отношений у рыси с лисой. Ученые говорят, что кошка будет убивать лисицу, даже если в этом нет необходимость. А вот территории, где обитают волки, представители кошачьих избегают.

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