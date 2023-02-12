Городской праздник на Патрокле стал кульминацией фестиваля «Корюшка и Ко»

Праздник прошел в субботу, 11 февраля. Фото: Александр ХИТРОВ

Поистине приморский праздник прошел во Владивостоке 11 февраля. Огромное количество любителей корюшки собрались на площадке возле озера на Патрокле. Городское мероприятие возвестило, что до конца пятого гастрономического фестиваля «Корюшка и Ко» осталось всего ничего, он закончится 15 числа.

Порции рыбки были платные: 300 рублей за 200 граммов. Фото: Александр ХИТРОВ

Здесь всю субботу звучала музыка, в том числе для гостей выступила и местная группа hehehe, уже успевшая полюбиться владивостокцам. Большой задор задал танцевальный Zumba-флешмоб, а пянсебол – с фейковой едой, конечно – и вовсе порадовал всех участников.

На мероприятии выступала владивостокская группа. Фото: Александр ХИТРОВ

Все посетители мероприятия могли ненадолго стать настоящими рыбаками и сделать несколько кадров на память, а еще здесь русалка сидела, но не на ветвях, а там, где захочется.

Посетил праздник и глава города Константин Шестаков. Фото: Александр ХИТРОВ

И, конечно, везде была корюшка – главное угощение праздника, правда, платное. В зоне мангалов вместе с жителями Владивостока жарили свежий улов.

Фотозона. Фото: Александр ХИТРОВ

Пусть общегородское мероприятие, собравшее примерно две тысячи человек, и закончилось, любители зимней рыбки еще могут отправиться в один 28 ресторанов. Посмотреть список заведений можно здесь.

Фото в материале: Александр Хитров специально для организаторов гастрофестиваля.

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