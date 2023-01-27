Фестиваль «Корюшка и Ко» пройдет с 1 по 15 февраля. Фото: Предоставлено организаторами

Пятый гастрономический фестиваль «Корюшка и Ко» пройдет с 1 по 15 февраля. Станут участниками мероприятия и представят свои авторские блюда 38 заведений во Владивостоке, 5 в Петропавлоске-Камчатском и 2 в Хабаровске. Шеф-повара предложат гостям ресторанов необычную интерпретацию корюшки, наваги, минтая и другой зимней рыбы. Сезонный продукт будет в составе даже в алкогольных и безалкогольных напитк, а также десерты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Купить жаренную корюшку и другую зимнюю рыбу гости ресторанов смогут по единой цене – 150 рублей за 100 граммов. В остальном заведения не ограничены, поэтому гастрономические «художники» смогут импровизировать и создавать настоящие шедевры кулинарного искусства. Примером могут служить хачапури с корюшкой в ресторане «Пхали – Хинкали» или же рыбный паштет с сальсой с добавлением свеклы и огурца в Syndicate — Port Cafе.

Новшеством пятого фестиваля стали блюда из филе минтая. Команда Pacific Russia Food в сотрудничестве с шеф-поварами и Ассоциацией добытчиков минтая и АО «Океанрыбфлот» покажут людям гастрономический потенциал одной из главных зимних рыб. В рамках специальных предложений гости ресторанов смогут попробовать fish&chips, сливочно – сырный суп с подкопченным минтаем, рыбу в пряной корочке с маринованный кишмишем и другие изыски.

Попробовать рыбные блюда можно в заведениях:

– винный ресторан Cantina;

– китайское бистро «Золотой Дракон»;

– паб «Кот и Клевер»;

– ресторан Syndicate — Port Cafe;

– Billy's Pub;

– ресторан «Русский»;

– ресторан «Охотный Двор»;

– ресторан Tbilissimo;

– ресторан IL Патио;

– чайхона «Хлопок»;

– бургерная-бар DAB;

– GUSTO gastrobar;

– грузинский ресторан «ПхалиХинкали»;

– ресторан-бар Brugge Pub;

– панорамное кафе Hunter;

– ресторан «Миллионка»;

– ресторан Gastroli grill;

– ресторан «Пхали-Хинкали»;

– бар Whiskers;

– ресторан «Компас»;

– ресторан «Дамплинг Репаблик»;

– ресторан «Лаффа»;

– рестобар Tooman;

– гастро-барное пространство Foodliner;

Авторские тематические эклеры с изображением корюшки специально для фестиваля приготовят сотрудники «Вспышки», а сеть кофе-магазинов Kafema дополнит ассортимент кофейными напитками с морской солью.

Попробовать необычные рыбные блюда также можно будет в 12 заведениях единого пространства Foodliner кинотеатра «Океан»:

– ROPPONGI MEN;

– KIM KONG korean food island;

– Fo Do;

– Not Vegan;

– Johny Woker;

– МАКАРОННИКИ;

– Dumplingi;

– Дереза;

– HOSHI SUSHI;

– KUULA;

– HELSY;

– Коктейль бар "Волна".

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