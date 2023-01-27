Фестиваль «Корюшка и Ко» пройдет с 1 по 15 февраля.
Фото: Предоставлено организаторами
Пятый гастрономический фестиваль «Корюшка и Ко» пройдет с 1 по 15 февраля. Станут участниками мероприятия и представят свои авторские блюда 38 заведений во Владивостоке, 5 в Петропавлоске-Камчатском и 2 в Хабаровске. Шеф-повара предложат гостям ресторанов необычную интерпретацию корюшки, наваги, минтая и другой зимней рыбы. Сезонный продукт будет в составе даже в алкогольных и безалкогольных напитк, а также десерты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Купить жаренную корюшку и другую зимнюю рыбу гости ресторанов смогут по единой цене – 150 рублей за 100 граммов. В остальном заведения не ограничены, поэтому гастрономические «художники» смогут импровизировать и создавать настоящие шедевры кулинарного искусства. Примером могут служить хачапури с корюшкой в ресторане «Пхали – Хинкали» или же рыбный паштет с сальсой с добавлением свеклы и огурца в Syndicate — Port Cafе.
Новшеством пятого фестиваля стали блюда из филе минтая. Команда Pacific Russia Food в сотрудничестве с шеф-поварами и Ассоциацией добытчиков минтая и АО «Океанрыбфлот» покажут людям гастрономический потенциал одной из главных зимних рыб. В рамках специальных предложений гости ресторанов смогут попробовать fish&chips, сливочно – сырный суп с подкопченным минтаем, рыбу в пряной корочке с маринованный кишмишем и другие изыски.
Попробовать рыбные блюда можно в заведениях:
– винный ресторан Cantina;
– китайское бистро «Золотой Дракон»;
– паб «Кот и Клевер»;
– ресторан Syndicate — Port Cafe;
– Billy's Pub;
– ресторан «Русский»;
– ресторан «Охотный Двор»;
– ресторан Tbilissimo;
– ресторан IL Патио;
– чайхона «Хлопок»;
– бургерная-бар DAB;
– GUSTO gastrobar;
– грузинский ресторан «ПхалиХинкали»;
– ресторан-бар Brugge Pub;
– панорамное кафе Hunter;
– ресторан «Миллионка»;
– ресторан Gastroli grill;
– ресторан «Пхали-Хинкали»;
– бар Whiskers;
– ресторан «Компас»;
– ресторан «Дамплинг Репаблик»;
– ресторан «Лаффа»;
– рестобар Tooman;
– гастро-барное пространство Foodliner;
Авторские тематические эклеры с изображением корюшки специально для фестиваля приготовят сотрудники «Вспышки», а сеть кофе-магазинов Kafema дополнит ассортимент кофейными напитками с морской солью.
Попробовать необычные рыбные блюда также можно будет в 12 заведениях единого пространства Foodliner кинотеатра «Океан»:
– ROPPONGI MEN;
– KIM KONG korean food island;
– Fo Do;
– Not Vegan;
– Johny Woker;
– МАКАРОННИКИ;
– Dumplingi;
– Дереза;
– HOSHI SUSHI;
– KUULA;
– HELSY;
– Коктейль бар "Волна".
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