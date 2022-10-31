Оксана Ким. Фото: Социальные сети

Второй погибшей девушкой во время давки в Сеуле стала Оксана Ким из Спасска-Дальнего. О смерти сообщила сестра Оксаны.

«Сегодня ночью не стало моей сестры. Не стало нашей Окси. Среди четырех погибших русских девочек в той самой давке в Сеуле была именно она. Не успела выбраться», – написала в социальной сети близкая родственница Оксаны.

Она также добавила, что Южная Корея взяла на себя расходы, связанные с транспортировкой тела из страны в Россию. Как писала «КП – Владивосток», тела погибших доставят в Приморье на пароме.

У Оксаны было две старшие сестры. Еще одна родственница девушки в у себя на странице популярной соцсети опубликовала следующую запись: «Моя сестра умерла. Я прошу всех людей молиться за нее. Я скучаю по ней больше жизни».

Напомним, ранее стало известно, что в Сеуле во время празднования Хэллоуина погибли четыре россиянки. Одна из них, 25-летняя Юлиана Пак, родом из Приморья. Девушка жила в Находке и закончила ДВФУ по направлению «Философия» в 2019 году.

Информация о трагедии, которая произошла в столице Южной Кореи, появилась вечером 29 октября. На улице Итхэвон в Сеуле произошла давка, из-за чего погибло больше 150 человек. Это было одно из первых больших празднований после карантинных мер от COVID-19. На узкой улице толпа в 100 тысяч празднующих ринулась в сторону внезапно обнаруженной знаменитости. Улица находится под наклоном. Люди, которые дошли до верха и столпились там, в какой-то момент начали падать. Погибло много молодежи от 20 до 30 лет.

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