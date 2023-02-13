Полз к своим, теряя сознание: боец из Приморья наступил на мину, перенес уникальную операцию и выжил

Приморец планирует вернуться к своим боевым товарищам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в клинической больнице №2 проходит лечение участник СВО. Когда под Виктором разорвалась мина, солдат, не чувствуя боли, пополз к товарищам. Теряя сознание, мужчина услышал «он уже не жилец», но судьба распорядилась иначе. Боец выжил, несмотря на травмы, и даже выписался из больницы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Виктор получил множественные осколочные ранения руки, бедра и тазобедренного сустава. Товарищи не оставили бойца, доставили в военно-полевой госпиталь, где ему оказали первую помощь и остановили кровотечение. Оставаться в зоне СВО было нельзя, отправили в госпиталь в Ростове, а затем в Москву на восстановление.

– Я отправился на спецоперацию добровольцем и планирую вернуться туда, как только позволит здоровье.

Из столицы приморец приехал домой, во Владивосток, для дальнейшей реабилитации в Госпитале ветеранов войн. Спустя три месяца врачи вынесли вердикт: нужна еще одна операция. Дело в том, что в руке есть три основных нерва, у бойца два из них были сильно повреждены, а без них он банально не смог бы держать что-то в руке.

– Минно-осколочные ранения имеют ряд определенных особенностей, в отличие от колото-резаных, рваных или травм от пореза стеклом или ножом. Именно минно-взрывные раны имеют обширную зону поражения при небольшой площади. То есть, если при порезе ножом у нас рана лишь в месте пореза, то при поражении осколками имеется небольшое входное отверстие и обширная зона вторичного повреждения тканей вокруг. Поэтому операцию невозможно выполнить сразу, так как часть тканей погибнет со временем, – объяснил лечащий врач-нейрохирург «ВКБ№2» Вячеслав Щербаков.

Специалисты выполнили аутопластику: взяли нерв с нижней конечности и вшили в поврежденный участок на руке. Операция прошла успешно, впереди длительная реабилитация, но уже в стенах дома. Из больницы Виктора выписали.

Напомним, ранее «Комсомолка» общалась с морпех-командиром, получившим пулевые ранения в спину во время выполнения боевых задач в СВО. Алексей Бормотов со своей ротой два дня отражал атаки боевиков и уничтожил более 100 врагов. Боец тоже планирует вернуться к товарищам, как только восстановится после операции.

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