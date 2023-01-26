Приморец, вернувшийся с СВО, рассказал их с девушкой трогательную историю любви

Пара сыграет свадьбу. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Любовь – прекрасное чувство, вот только нужно достаточно мудрости и понимания, чтобы сберечь его в паре. Кто-то расстается из-за бытовых ссор, но история влюбленных далеко не об этом. Владислав Петрищев и Виктория Плясунова вместе со школы, их отношения шли своим чередом, пока парню не пришла повестка в военкомат. Месяца молчания, слезы, переживания и долгожданная встреча, а затем, как в самых лучших фильмах, предложение руки и сердца. Как пронести жар сердец через время, расстояние и неизвестность, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА?

Свою первую встречу парень с девушкой помнят словно это произошло только вчера. Хотя с того момента прошло уже девять лет. Вика с родителями переехала жить в район, где был дом семьи Влада. Подростки вышли погулять, кто бы мог подумать, что беготня по двору станет такой судьбоносной.

Владислав и Виктория. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Для меня, как для маленькой девочки (Виктория младше на четыре года), сначала Влад был как старший брат. Всегда помогал, защищал. С годами дружба переросла в нечто большее. И вот он, первый поцелуй. Мы сидели на качели, Влад сделал этот шаг, я ответила взаимностью. Сейчас вспоминаю и понимаю, что мы через многое прошли, повзрослели вместе, из мальчика и девочки превратились в парня и девушку.

РАЗЛУКА

Воспоминания о начале отношений греют сердца пары. Но настали трудные времена, на которые Влад отреагировал, как говорится, по-мужски. К тому же военный не мог иначе.

– Сказать, что я чувствовал, когда узнал о начале СВО, трудно. В первую очередь гордость и понимание – военные по-настоящему нужны. Не было изначально какого-то страха или адреналина, наша часть всегда была готова к любым приказам. Мы привыкли к постоянным учениям и тренировкам. Очень много времени уделялось боевым слаживаниям, это сыграло большую роль в эмоциональном состоянии наших парней.

Боялся ли приморец, что девушка не выдержит такой разлуки? Признается честно, да. Но не потому что расстояние – это тяжело. А потому что время неспокойное, к тому же пара перебралась из небольшого Дальнереченска во Владивосток. Вике пришлось остаться одной в чужом городе.

НА РАССТОЯНИИ

Да вот оказалось, что Виктория не из робких. Всегда могла выслушать, поддержать, если плакала и переживала, то никак не показывала это любимому. Узнавала о том, как дела у любимого через его родителей. Жив, здоров – это ли не счастье?

– Девушкам, которые попали в такую же ситуацию, как и я могу дать самый главный совет – меньше черпать информацию из различных неподтвержденных источников. Все эти страшные видео, большинство из которых оказываются фейками, до добра не доведут. А вот до депрессии и истерики спокойно.

Есть ли время думать о любимой, когда ты находишься в зоне боевых действий? Если это любовь – да. Влад поделился воспоминаниями, как в конце тяжелого дня сидел у костра с товарищами, разговоры были в основном о дорогих людях.

СНОВА ВМЕСТЕ

Спустя четыре месяца настало время возвращаться домой. Вика до сих пор помнит, как с дрожащими руками ехала на вокзал встречать Влада.

– Он стоял передо мной, а я все не могла поверить в это. Просто старалась прижаться к нему посильнее и почувствовать его на все 100%, убедиться, что он действительно рядом. Было очень сложно отойти от того состояния, в котором пробыла все время. Владу тоже было тяжело первые месяцы, но я поддерживала.

ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ

Прошло полгода, приближался день рождения Влада – 14 января. Наступил вечер, парень попросил выйти девушку на пару минут на балкон. Как рассказала нам Виктория, она почему-то думала, что ее там ждет подарок. Уж точно не ожидала, что вернется в комнату, а там будет любимый, стоя на одном колене в окружении свечей, протягивать ей кольцо.

– Размер пальца я узнал у Викиной мамы, не хотел, чтобы девушка обо всем догадалась. Помню, как она поменялась в лице, удивилась, еще спросила: ты серьезно? Когда услышал ее радостное «да!», счастью не было границ.

Пара планирует расписаться в сентябре, оба считают, что после такой истории их любовь стала еще крепче. А пока жениху и невесте предстоит такая суета как выбор платья, бронь ресторана и прочее.

Редакция «Комсомольской правды» желает им счастья и той самой мудрости, о которой мы говорили в самом начале.

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