«Мне нравится оживлять»: как аниматор из Владивостока покадрово снимает бумажных человечков для своих фильмов

Одна из сюрреалистических картин художника. Фото: Василий Галактионов.

Большинство современных художников все чаще уходят от реализма и рисуют персонажей с деформированными телами, которые порой могут напугать. А в век современных технологий творцы могут «оживлять» свои произведения с помощью компьютерной графики. Не стоит думать, что визионеры мультипликации живут только близ столицы страны. Редакция пообщалась c приморским художником Василием Галактионовым, чтобы узнать о его творческом пути. Оказалось, у местного Дали от мира современной анимации один проект занимает как минимум месяц: свои работы он создает в уникальной и трудоемкой технике, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ИСКУССТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАБОТОЙ

Родился Василий в Томске; когда ему было три года, семья переехала в столицу Приморья. Здесь он окончил школу, Владивостокское художественное училище, а затем местный институт искусств. Рисует герой истории с малых лет – как это бывает у многих, с детского сада, однако далеко не все связывают жизни с этим нелегким делом.

Искусство для Василия – не единственный, но основной вид заработка (в свободное от рисования время он помогает людям перевозить вещи на микроавтобусе). По его словам, клиентов немного, но мужчина не жалуется и рад той аудитории, что есть сейчас. Поклонники творчества покупают готовые пейзажи, а на заказ просят выполнить портреты, хотя художник старается брать их как можно реже.

– Я много их рисовал и воспринимаю процесс их написания как работу. Искусство должно быть чем-то другим, приносить удовольствие.

Автопортрет Василия. Фото: Василий Галактионов.

НЕОБЫЧНЫЕ МИРЫ

Полотна художника обладают особым шармом: кому-то они покажутся психоделическими, кому-то – откровением изобразительного искусства. Да и названия картин необычные, например, «Дом пожирателя мусора».

– Это придумал не я, а мой семилетний сын. Я специально создавал это произведение так, чтобы каждый в нем увидел что-то свое, – пояснил художник.

Если присмотреться, на холсте можно прочитать разные образы: череп, лапу, что держит кролика, башню где-то вдалеке и многое другое. В изобразительных символах, считает художник, каждый волен найти свою трактовку.

Картина «Дом пожирателя мусора». Фото: Василий Галактионов.

Многие сюжеты его картин смело можно признать сюрреалистичными, из-за чего так и хочется залезть в голову художника, чтобы узнать, что же его вдохновляет на создание столь удивительных миров с яркими, но иногда пугающими персонажами. Хотя сам творец к какому-либо жанру себя не причисляет, считая, что в современном мире это неактуально и старо.

– Идейный вдохновитель для меня – реальность. То, что окружает каждого из нас. Темы для творчества выбираются сами, они должны торкать меня в настоящем времени, вчера или завтра они могут остаться незамеченными.

На создание картин художника вдохновляет окружающая реальность. Фото: Василий Галактионов.

НЕ ТОЛЬКО ХУДОЖНИК, НО И РЕЖИССЕР

Примерно году в 16-17-м Василий решил освоить новый вид современного искусства – анимацию. Такая мысль у него возникла, когда он смотрел с сыном мультфильм «Чебурашка и Крокодил Гена», после чего создал собственных «живых» героев. В своем первом мультике художник хотел показать современных пионеров, у которых труд теперь не в почете. Посмотреть ролик можно в Youtube-канале героя истории.

– В тот день у нас за окном с помойки бездомные таскали ванну и металлолом, грохоча по асфальту, что было похоже на сюжет мультфильма, где то же самое делали дети.

На создание одного мультфильма вместе с музыкой у Василия уходит около месяца. По его словам, это несложный процесс, а в начале пути при каких-либо проблемах он обращался за помощью в интернет. Однако работа все равно трудоемкая, ведь художник творит в технике перекладки, то есть покадровой съемки бумажных фигур, а потом анимирует все на компьютере.

– 2D-графика ближе к плоскому рисованию, как на холсте, поэтому на 3D не планирую переходить. Крупные студии мне не предлагали сотрудничество, да и я бы скорее всего отказался. Анимация – это лишь часть большого процесса, мне интересно быть режиссером, рисовать, придумывать все самому и «оживлять» человечков.

Кстати, иногда Василия просят сделать анимацию на заказ, но клиентам нужно подготовиться к тому, что художник может и отказаться.

– Идея должна полностью совпадать с моим режиссерским настроением и видением. Один из таких примеров – клип на песню «Холод» местной группы «119 Подвал». Знакомый спросил, могу ли я сделать мультик. После прослушивания песни визуальные и сюжетные образы пришли в голову без какого-либо напряга, поэтому я согласился взяться за эту работу.

Семья и друзья Василия хорошо относятся к его творчеству, никогда не мешают и всегда поддерживают, а его жена написала текст к упомянутым ранее «Пионерам».

О своих долгосрочных планах и целях художник нам не рассказал, но не потому что это секрет. Он пояснил, что через год в его голове и на всей планете все может измениться: смысла загадывать что-либо в рамках искусства особо нет.

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