В Приморье исполнилось желание переехавшей с Украины девочки, которая хотела попасть в «Землю леопарда»

На экскурсию девочка позвала своих друзей. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье в преддверии Нового года проходит всероссийская акция «Елка желаний» благодаря которой дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают возможность исполнить свою мечту. В декабре девятилетняя Наталья Стречин, переехавшая с мамой в край с Украины, в письме рассказала, что хочет посетить национальный парк «Земля леопарда».

Наталья переехала в Приморье вместе с мамой. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Переехав в Приморье, семья поселилась в пункте временного пребывания беженцев в Артеме. Отправить девочку на экскурсию в нацпарк в Хасанском округе возможности нет, а письмо, которое она написала, долго не находило отклика и лежало без ответа. Администрация города решила помочь Наталье исполнить ее заветную мечту и связалась с сотрудниками «Земли леопарда».

Чтобы исполнить мечту девочки, администрация Артема связалась с пресс-службой нацпарка. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В январе 2023 года семья получила сертификат на экскурсию по нацпарку. Радостная девочка захотела взять с собой друзей – соседей по ПВР, и 10 февраля три семьи (четыре ребенка и два взрослых) уже любовались заснеженными территориями, где обитает дальневосточный леопард.

После экскурсии гости выпили чай в визит-центре села Барабаш, послушали о том, как работают сотрудники заповедной территории, и посмотрели документальный фильм «Лео 80М: История одного леопарда». Наталья, чья мечта исполнилась, поделилась своими впечатлениями:

– Я давно мечтала об этом! Много читала про «Землю леопарда» до поездки и буду продолжать дальше. С определителем птиц нацпарка вообще не расстаюсь. Огромнейшее спасибо за поход, я узнала много про способы наблюдения за животными. Фильм про Лео 80М пробирает до слез.

После экскурсии гостям показали фильм про Лео80M. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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