Одиозный владивостокский депутат и певец отделался от тюрьмы

Также активист должен заплатить штраф в размере 100 000 рублей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Также активист должен заплатить штраф в размере 100 000 рублей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор известному общественнику Сергею Мильвиту. Его признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Исход дела – четыре года условно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ХОТЕЛ ЛЕГКИХ ДЕНЕГ

Сергея Мильвита задержали еще летом 2022 года за то, что он получил от директора строительной фирмы крупную сумму денег. Шесть миллионов рублей он должен был передать в качестве взятки, чтобы прекратить уголовное дело о мошенничестве при возведении жилого дома. Но он и не подозревал, что руководитель компании – оборотень в погонах, только наоборот. Мужчина работал в рамках оперативно-розыскной деятельности.

По информации источника «Комсомольской правды – Владивосток», близкого к ситуации, главой стройфирмы оказался предприниматель, который обманывал доверчивых приморцев. Он находил клиентов, которым нужно было возвести садовые домики или дачи, брал с них миллионы, но в итоге ничего не делал.

Судя по всему, один из пострадавших обратился к Мильвиту, чтобы тот помог решить этот вопрос – общественник же, в свою очередь, увидел в этом возможность заработать деньги. Когда на директора фирмы завели уголовное дело, певец-активист предложил ему встретиться под предлогом закрытия дела.

А далее история полностью повторяет ту, что рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда. Мильвит сообщил руководителю строительной компании, что у него есть связи с руководством УМВД по Приморью, якобы он знаком с генерал-майором полиции Олегом Стефанковым. Чтобы закрыть уголовное дело, Мильвит попросил главу стройфирмы передать ему шесть миллионов рублей: первые три миллиона – возмещение ущерба пострадавшему, вторые – взятка УМВД.

МИССИЯ ПРОВАЛЕНА

Но довести свой злобный план по обогащению приморцу не удалось. Директор компании все-таки передал ему деньги (по словам источника, настоящими там были лишь 15 тысяч рублей), но работал он вместе с УФСБ, которая задержала общественника. В пресс-службе суда добавили, что связь Мильвита с Олегом Стефанковым оказалась ложью.

В итоге певцу и артисту назначили лишение свободы на срок до четырех лет, штраф в размере 100 000 рублей и испытательный срок на четыре года.

Напомним, что изначально Мильвит проходил по уголовному делу по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), однако позже дело поменяли на часть 3 статью 30 и часть 4 статью 159 УК РФ.

Во Владивостоке общественник известен как борец с нелегальными стоянками и защитник городских зеленых зон, какое-то время он состоял в партии «Родина». Но большую славу он получил за свои вопросы, которые задавал президенту России Владимиру Путину на прямых линиях. Также он претендовал на пост главы приморской столицы.

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