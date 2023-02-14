Чихуахуа Фунтик. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Чихуахуа из Владивостока по кличке Фунтик, прямо как вымышленная птица Говорун из «Тайны третьей планеты» – отличается умом и сообразительностью. Питомец знает аж 77 команд, всем им его научил его хозяин Владимир Бриненко. Дело в удачной генетике или это какой-то особый подход к тренировкам? Приморец смело заявляет, что его собака – одна из самых умных в мире, он поделился с «Комсомольской правдой – Владивосток» секретами, как воспитать четвероного вундеркинда.

ТЕПЕРЬ ТЫ МОЙ ДРУГ

Фунтик появился в жизни Владимира девять лет назад. Тогда мужчина развелся и, чтобы не было так скучно и одиноко, завел чихуахуа в качестве компаньона и верного товарища. Приморец вновь нашел любовь – Кристину, у них родилась прелестная дочь Амелия, радости Фунтика не было предела, теперь его могут гладить и баловать аж три члена семьи.

Супруги Бриненко стали резидентами сообщества блогеров Insight people, пса взяли с собой, куда же без него? Об умственных способностях чихуахуа теперь знают даже в столице и приглашают звездную семейку на ТВ-шоу.

ПЕС-ЗНАМЕНИТОСТЬ

– Как-то раз я прогуливался с питомцем по Москве, к нам подбежал мальчик, спросил не Фунтик ли это. Я так удивился, следом подошел его отец и рассказал забавную историю. Сын просил маленькую собаку, но мужчина был уверен, что они глупые: тогда ребенок показал видео с моим псом. И да, мечта мальчика сбылась, в семье появился чихуахуа с таким же именем, как у моего любимца.

Фунтик – очень дружелюбная собака. Он любит внимание и разрушает стереотипы о злых маленьких псах. Бросаться на людей – это не про него. Питомец может кинуться разве что на вкусняшку; или для того, чтобы «зацеловать» и потребовать порцию ласки.

СЕКРЕТОВ НЕТ – ПРОСТО ПОВТОРИ МИЛЛИАРД РАЗ

Все, что умеет делать чихуахуа, Владимир выкладывает в социальных сетях. Команды искал в интернете, учился по видеороликам у других собачников, потом применял все на практике. Сложнее всего было научить любимца стоять на передних лапках, – в интернете такому не учат. На тот момент Владимиру не удалось найти ни одного подходящего видеоурока. Что же, пришлось включить смекалку, обучать самому, а потом делиться опытом с другими.

– Важно показать животному, чего именно вы от него хотите. Тренировка некоторых команд может занять месяцы, но как только вы видите, что ваш любимец вас понимает, угостите его вкусняшкой. В нашем случае, это сыр, но кормлю я его только сухим кормом.

Не совсем легко далась питомцу такая, казалось бы, легкая команда «голос». Дело в том, что псы этой породы не лают до шести месяцев, и чтобы обучить Фунтика, Владимир нашел сигнал-«провокатор». Вот как это работает: когда Фунтик слышит вопрос «кто там?», раздается заветное «гав».

Из интересных умений в арсенале чихуахуа: «любовь» (пес прижимается к груди хозяина), «стыдно» (прячет за лапками мордочку), «отдыхай» (облокачивается на спинку кресла), а еще Фунтик умеет закрывать двери – передними лапами. Пес пару раз участвовал в выставках и уже трижды стал отцом, щенята не повторили успехов их звездного отца, но кто знает, еще все впереди.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– 77 команд – это очень круто. И хозяин выбрал правильный метод воспитания. Что вообще такое дрессировка? Это умение донести животному, каких вы ждете от него действий. В этом случае Владимир нашел контакт со своим питомцем, этим можно восхищаться. Конкретно в их случае, метод называется вкусопоощрение. Животное выполняет команду и получает за это лакомство, вот мотивация Фунтика, – объяснил приморский кинолог Евгений Чижов.

Эксперт также добавил, любая команда собак поддается дрессировке. То, что маленьких любимцев почти невозможно чему-то научить – стереотип. Потому что людям кажется, раз зверек небольшой, то и учить его ничему не надо. Подумаешь, погавкает немного. А это не так, любым животным нужно заниматься. Поэтому владельцу Фунтика большой «респект» за то, что он против системы «бескультурья» среди питомцев и так ответственно подошел к воспитанию своего любимца.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про енота-путешественника Витю, который из Челябинска доехал автостопом с хозяевами до Владивостока и остался здесь жить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Енот Витя из Челябинска влюбился во Владивосток и познакомился с местной знаменитостью - таксой Мускатом

Город покорил сердца путешественников, они останутся здесь жить со своим пушистым другом минимум год (подробнее)

Приморские рыбаки повстречали наглого енота

Тот попытался украсть бур (подробнее)

Выиграй годовую карту в фитнес-клуб. Как принять участие в фотоконкурсе «Самый лучший папа» от «Комсомолки»?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.