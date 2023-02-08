Zuma не оставила своих клиентов. Фото: Александр ХИТРОВ

5 февраля паназиатскому проекту Zuma исполнилось 12 лет, однако от здания ресторана почти ничего не осталось. В честь этой символичной даты, спустя почти два месяца после пожара, руководство заведения сделало людям подарок: здание отстроят вновь на прежнем месте во Владивостоке, на Фонтанной, 2. Более того, появилось особенное сет-меню. В процессе его создания бренд-шеф использовал две нейросети. Также Zuma возродила доставку, жители и гости города вновь могут насладиться любимыми блюдами и восхитительными десертами. Столько всего! Чем еще удивит знаменитый далеко за пределами Приморья паназиатский ресторан – в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM рассказали директор ресторана Мария Иноземцева и его бренд-шеф Егор Анисимов.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Последний раз мы беседовали с Марией в декабре 2022 года, обсудили, какие могут быть стратегии возрождения бренда, как персонал горит идеей дать «Зуме» новую еще более яркую жизнь и, конечно же, отметили едва ли не мировую поддержку. Ведь заведение давно стало точкой притяжения иностранных гостей и покорило сердца многих. Так что же изменилось за несколько месяцев?

– На реализацию возвращения проекта уйдет около трех лет. Zuma вернется обновленной, современной. Мы хотим, чтобы она удовлетворяла потребности города и Егора, в том числе (на этой фразе Мария улыбается). Наверное, кухня все-таки будет чуть меньше. По крайней мере, для нас сейчас важно концептуальное решение возрождения, а каким именно будет этот проект мы сможем узнать через год. Проектирование здания займет большое количество времени, а после мы начнем встраивать в него ресторан.

Мария Иноземцева Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Небольшая пометка, Zuma не будет – она есть. В социальных сетях во всю транслируются планы и работа, которая кипит во всю. Бренд существует, остается рядом, пусть и не в такой привычной модели, как раньше, но после пандемии из-за коронавируса нам ли не привыкать.

МЕСТО СИЛЫ

– Почему решили возвести ресторан на том же месте?

– Потому что это еще не последняя новость, которую мы для вас подготовили. Пока что пользуемся альтернативными площадками для реализации доставки (если быть точнее dark kitchen, когда есть кухня, но нет ресторана), а также выпустим проект Pop up (это общее понятие, когда ресторан выходит из своей локации и открывает что-то свое, но на базе другого заведения), который стартует 22 февраля. Вы первые, с кем мы делимся этой чудесной новостью. В жизни «Зумы» появится множество площадок, как короткосрочных, так и длительных. Но место силы – Фонтанная, 2. Оно всегда будет главным, а все остальное будет сопровождать его возрождение.

Команда ресторана уверена, сил на все эти задумки хватит с лихвой. Да, непосредственно к дизайну нового заведения еще не приступали, ведь даже в сгоревшее дотла здание пока что попасть нельзя. А чтобы продумывать какие-то новые фишки и необычные элементы, нужно попрощаться с тем, что осталось.

– А как быть с инвентарем для кухни?

– Я лично все собрал с места пожара. То, что уцелело, уже давно отмыто, высушено и ждет своего часа на новом месте. Кухня жива, а значит, и Zuma тоже. По мелочи что-то докупим, нестрашно. А моя коллекция специй, библиотека (где-то шесть коробок книг) все сохранилась, я собирал это 12 лет и счастлив, что мои находки уцелели, – рассказал бренд-шеф.

Егор Анисимов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

А теперь о главном, или правильнее сказать о вкусном.

СЛОВО ШЕФУ

– Как решали, какие кулинарные изыски оставите на доставку?

– Выбирали несколько знаковых блюд, все меню захватить не удалось, не позволяет нынешнее производство. Все в таком тестовом режиме, дальше – больше. Конечно же внесем какие-то коррективы, думаю, добавим в бизнес-ланчи роллы, – ответил Егор Анисимов.

– Мы также понимаем, что сейчас на носу очень много праздников. Представьте, как можно порадовать вашу даму, подарив ей торт от любимой «Зумы». Вы будете тем самым принцем на белом коне, ресторан закрыт, а любимую сладость вы все равно достали, – добавила Мария Иноземцева.

А ТЕПЕРЬ СЛОВО ТЕХНОЛОГИЯМ

Да, блюда паназиатской кухни западают в сердце надолго. Кстати, в январе в одном из московских ресторанов бренд-шеф презентовал арт-сет Pacific Diffusion. Егор рассказал, как столица встретила и оценила его кулинарную фантазию.

– Удивились. Я сделал акцент на том, что можно достать лишь у нас, начиная от папоротника и заканчивая морскими «гадами». В данном сете это был палтус, устрицы и кета. Я хотел показать, что мы можем сделать все своими силами, отошли от классики, использовали современные технологии. Есть моменты, которые можно доработать, и я с этим полностью согласен, нет предела совершенству. Думаю, частично эти блюда появятся в меню. Мы уже работаем над созданием следующего сета.

– А какую роль тут сыграла нейросеть? Как это работает?

– Я несильно вдавался в то, как это работает, но расскажу, как я с этим работал. Ко мне пришли специалисты, дал им подробное описание каждой позиции этого сета. Они загрузили все в программу, а она сделала картины, которые олицетворяли то, что было на тарелке. В этом что-то есть. Нужно попробовать сделать описание и только потом дать блюду название, после того, как увидим картину.

Дальневосточная кухня будет развиваться вместе с Zuma, ресторан продолжит удивлять гостей и жителей Владивостока на фестивалях и городских праздниках и даже на борту «Аэрофлота». Год обещает быть очень интересным, например, у бренд-шефа впереди гастроли в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву и другие крупные города страны.

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