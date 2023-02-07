На Камчатке произошло землетрясение магнитудой в 5,8 баллов

Землетрясение произошло 7 февраля. Фото: Мария КАЮРОВА

По оперативным данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН 7 февраля в 9 утра по Московскому времени в 189 километрах от города Северо-Курильска на глубине 42 километра произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Эту информацию подтвердили в ФГБУН ФИЦ «Единой геофизической службе Российской академии наук».

Жители Северо-Курильска пишут, что ощутили небольшие толчки, несмотря на такое дальнее расстояние. Люди могут заполнить специальный опросник, чтобы помочь специалистам оценить последствия этого природного явления.

Отметим, 7 февраля о трагедии после землетрясения в Турции высказался губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он высказал искренние соболезнования от своего лица и всех жителей Камчатки.

– Общее горе объединило Турцию и Сирию – разрушительное землетрясение унесло тысячи жизней. Эта страшная трагедия потрясла весь мир. И мы, особенно остро понимая степень опасности подземных толчков, разделяем боль утраты этих стран.

Напомним, 30 января недалеко от берегов Приморья произошло землетрясение в 3,5 балла. Зафиксировали его на глубине 340,5 километра в 96 километрах от поселка Ольга. На территории края толчки не ощущались, все объекты жизнеобеспечения работали в штатном режиме.

А пятью днями ранее с той же магнитудой сейсмическая угроза случилась на Сахалине, вблизи села Рощино. А точнее – всего в 18 километрах от него. Очаг находился на глубине 6 километров. Тряску могли также ощутить жители села Онор в Смирныховском районе.

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