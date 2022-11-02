Сколько стоит, где встать, и зачем это вообще?

Так выглядит паркомат. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Платные парковочные пространства заработают во Владивостоке с 25 ноября. На улицах города оборудуют больше 3 тысяч машиномест. Стоимость будет варьироваться в зависимости от участка – от 35 до 100 рублей в час.

Например, на первом этапе нововведение охватит в основном центральную часть Владивостока. На улицах Батарейной, Уткинской, Петра Великого, Корабельной Набережной, Гоголя и Светланской цена составит 50 рублей в час, на Фонтанной – 100, за мостом, на Калинина, – от 35 до 75.

– Стоимость парковки традиционно устанавливается в таком размере, чтобы оставить машину на час-два было вполне по карману, при этом 15-20% мест всегда были свободны. Достаточная заполняемость и оборачиваемость парковочных мест – важный критерий эффективности платной парковки, – отметили в городской администрации.

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока считают, что данная мера позволит жителям, которые не имеют автомобиля (а таких большинство), легче передвигаться по городу на общественном транспорте, трафик разгрузится, улицы вздохнут с облегчением. Кстати, предполагается, что многие владельцы машин также пересядут на автобусы.

– Платная парковка призвана снизить объем автомобильного трафика. Многие пересядут на общественный транспорт, и любой автомобилист, приехавший по делам, всегда найдет место для парковки на несколько часов, – подчеркнули в ЦОДД.

ГДЕ СТАВИТЬ АВТОМОБИЛИ?

С учетом новых правил обочины некоторых дорог города окрасятся в синий цвет – синяя прерывистая линия, за которой и будут стоять автомобили, уже появилась в городе.

Парковочные места на дороге обозначают синей разметкой. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В таких зонах машину можно оставить на 15 бесплатных минут, которых, в принципе, может хватить на экстренное дело или на высадку пассажира. Дальше придется платить.

Парковка будет работать по будням с 8.00 до 19.00, в другие часы – бесплатно. Следовательно, за часы из этого диапазона и будет взиматься оплата. Предусмотрены льготы. Для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, многодетных семей стоянка бесплатная. Для жителей прилегающих к парковкам домов есть скидки. Транспорт необходимо внести в реестр, заплатив 3 500 рублей в год. Если же у человека несколько машин, то стоимость для второго автомобиля будет равна 35 000 рублей в год.

– По данным «Автостата», уровень автомобилизации в нашем регионе примерно 50%. А значит, половине жителей Владивостока не нужны парковки, даже бесплатные, им нужен качественный общественный транспорт, нужны тротуары, нужны автобусные полосы. Сейчас же у нас 90% пространства любой улицы отданы под автомобильную инфраструктуру – это как минимум несправедливо, и то, что автомобиль занимает больше места чисто физически, – не должно играть никакой роли. Давайте не будем делать платные парковки, давайте сделаем на их месте автобусные полосы, велодорожки и тротуары, ими смогут пользоваться 100% горожан, а не половина. Но сейчас там делают парковки, только платные, и даже это почему-то возмущает некоторых жителей нашего города, – уверен урбанист и депутат гордумы Антон Савенко.

Антон Савенко. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ГДЕ И КАК ОПЛАЧИВАТЬ ПАРКОВКУ?

Разметку начали наносить в сентябре, паркоматы появились еще раньше – в апреле. В «Цифровом Приморье» (это компания, которая занимается исполнением проекта) рассказали, какими способами можно оплатить стоянку. Первый – через «умные ящики», о которых шла речь выше. Паркомат принимает только безналичную оплату.

Второй способ – скачать приложение «Цифровое Приморье» на смартфон, через раздел «Парковки Владивостока» (доступно с 20 ноября).

Третий – использовать СМС, отправив сообщение на номер 7522.

– Платное парковочное пространство вдоль дорог позволяет не только упорядочить парковку в городах, но и, главным образом, оптимизировать автомобильный трафик. Этот инструмент давно и успешно используется в сотнях городов мира, активно внедряют его и в России, – отметили в ЦОДД.

ЧТО С АВТОБУСАМИ?

Как рассказали в мэрии Владивостока, парковочное пространство войдет в большую программу по оптимизации трафика. Параллельно комплекс дополнят выделенными полосами для общественного транспорта. Первый этап – транспортное кольцо в центре города протяженностью около 3 тысяч метров, затем общую протяженность трасс увеличат до 60 километров.

– Выделенные полосы позволят быстро добраться до пункта назначения именно на автобусе – во многих случаях быстрее, чем на личном автомобиле. Это также должно стать весомым аргументом в пользу того, чтобы пересесть на общественный транспорт, а машину оставить для поездок за город или за покупками, – подчеркнули специалисты.

В ЦОДД также предоставили первые схемы движения с учетом выделенных полос. По ним может двигаться только маршрутный транспорт, машины экстренных служб и лицензированные такси. Личные автомобили не должны выезжать на полосу для маршрутных ТС, но предусмотрены «карманы» для поворотов.

Схемы можно посмотреть в нашем материале «Появились схемы движения в центре Владивостока с учетом выделенных полос для автобусов».

ЧЕМ ПОЛЕЗНО?

К примеру, будет развиваться каршеринг, велоинфраструктура, современные средства индивидуальной мобильности.

– Это правильная мера по развитию и преобразованию транспортной системы города. Чем больше альтернативных способов перемещения по городу, тем эта система устойчивее и эффективнее. Кроме того, справедливо, когда общественную территорию используют все на равных правах – и автомобилисты, и пешеходы, – рассказывает урбанист.

– Допустим, в Москве, на которую в части развитости транспортной системы стоит равняться, перемещается большой поток людей из одной части города в другую, и есть множество альтернатив такого передвижения. Это произошло потому, что проблему излишней автомобилизации признали и начали ограничивать ее рост. Владивосток подошел к этой грани, но проблему мы осознали еще не до конца, многим кажется, что все может происходить по-старому и не иметь последствий, – заключил Антон Савенко.

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