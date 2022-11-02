Масштабное музыкальное событие пройдет с 4 по 19 ноября. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Осень в городе у моря проходит под ритмы джаза. Яркие исполнители собираются в приморской столице. Осень 2022 года не станет исключением.

4 ноября откроется XIX Международный джазовый фестиваль во Владивостоке. И посвящен он российскому джазу, которому в этом году исполняется ни много ни мало – 100 лет! Первый, кто познакомил нашу страну с джазом и дал рывок к новой форме большинству музыкантов, был театральный деятель Валентин Парнах, который в 1922-м впервые выступил со своим смелым бэндом.

В честь такого события всю программу мероприятия наполняют только отечественные исполнители. Перед масштабным событием провели пресс-конференцию, на которой побывал и корреспондент «Комсомолки».

Фестиваль, со слов организаторов, соберет на своей площадке лучших из лучших российских джазменов. Музыканты представят приморскому зрителю разные направления: от классики до авангардного исполнения.

Программу открывает выступление Арсена Мукенди в сопровождении эстрадного оркестра Приморской филармонии под руководством дирижера Дмитрия Бутенко. Арсен – профессиональный исполнитель различных жанров: джаз, блюз, фанк, соул, поп...

Дмитрий Бутенко. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Далее в «меню», к удовольствию любителей джаза, концерты ярких и молодых артистов, ярких и заслуженных исполнителей.

Стоит ждать и квартет «Sergey Golovnya Electro Machine». Солистка проекта – Асет Самраилова (ASET). Соул, фанк, поп, r&b и немного рока – вот что представит на суд зрителей коллектив.

Также выйдет на сцену филармонии ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, который играет на фестивале традиционный джаз. 13 профессионалов исполнят популярную музыку в джазовой обработке.

Гостей ждет насыщенная программа. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Концертная программа «Hello, Satchmo» посвящена творчеству Луи Армстронга. Зрителей ждет исполнение джаза от квартета из Москвы. Будет и специальный гость – Полина Касьянова (вокал).

Группа «Джаз Тайм» (Южно-Сахалинск) исполняет произведения джазовых стандартов, включая в свои концерты композиции в стилях джаз-рок, рок-н-ролл, ритм-н-блюз, фанк. Коллективу явно будет чем порадовать искушенных гостей.

Молодое поколение российских исполнителей джаза представит – LRK Trio. В репертуаре музыкантов авангард.

В завершение фестиваля – проект Даниила Крамера «Musica Latina», выдающегося пианиста. Даниил один из главных популяризаторов джаза в России. Участницей проекта станет Юлиана Рогачева – одна из лучших российских исполнительниц джазового мейнстрима.

Василиса Макарова. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Приморье на XIX Международном джазовом фестивале представит трио Василисы Макаровой, группа Jazz Aqоustic Project. Со слов Василисы, музыканты будут исполнять классику, вести музыкальные диалоги, общаясь на своем творческом языке.

К столетию российского джаза на приморской сцене сто участников фестиваля. К слову сказать, на каждый концерт наполняемость зала уже составляет 80%. Продлится праздник импровизации до 19 числа.

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