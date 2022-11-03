Участковый с Чукотки и людям помогает, и медведей на место ставит

Владимир Александрович пришел на службу в органы внутренних дел в 2007 году. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Быть участковым скучно? Кто вам такое сказал? На Чукотке не соскучишься! Владимир Бадма-Халгаев – финалист Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022» поделился с корреспондентом «Комсомолки» захватывающими историями, связанными с работой. Тут вам и встреча с белыми медведями, и благодарности от подрастающего поколения. А главное – это любимое дело.

ВОТ ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

Владимир Александрович пришел на службу в органы внутренних дел в 2007 году. Уже пять лет он служит в селе Рыркайпий городского округа Эгвекинот и каждого из сельчан знает лично. Но с чего же началась эта история?

– Все идет из детства. Так хотелось быть тем самым положительным персонажем из добрых фильмов, который отличается своей смелостью, честностью и справедливостью. После вуза я думал, как быть дальше. Пойти по военной карьере или поступить в органы внутренних дел? Спросил совета у родителей. И так вышло, что у папы мечта была, оказывается, чтобы сын был сотрудником ГИБДД. Может, это связано с тем, что он водитель, не знаю. Конечно, не получилось все так, как он хотел, но я при погонах.

ОСОБЫЙ ПОДХОД

На территории участка № 7 Отдела МВД России по городскому округу Эгвекинот, на котором работает старший лейтенант полиции, проживает 701 человек. Достаточно большая ответственность, ведь к каждому нужно найти ключик.

– Я считаю, что все мы разные. Вот я, например, для кого-то тяжелый человек, а с кем-то легко найду общий язык. Так что никого никогда не осуждаю, несмотря на то, что профессия подбрасывает не самые позитивные события. Стараюсь найти подход к каждому, вижу с кем и как стоит общаться. На этой работе нельзя с негативом «набрасываться» на людей.

Одним из главных успехов в своей трудовой деятельности 38-летний Владимир считает доверие населения. И это неудивительно, участковый занимается с детьми: прививает любовь к спорту, ведь и сам очень любит волейбол. Рассказывает подрастающему поколению о здоровом образе жизни. За два года ему удалось снять с учета всех трудных подростков, которые были в органах внутренних дел не на самом лучшем счету. По словам финалиста конкурса, многие ребята, уже будучи студентами, до сих пор благодарят за то, что с ними поговорили, выслушали, объяснили, какая есть жизнь и как можно исправить свои ошибки, а не поставили клеймо «плохого» человека.

ЭЙ, МОЛОДЕЖЬ

С детьми участковый общаться умеет, у него у самого их семь. Четыре девочки и трое мальчишек. Папины дочки хотят последовать по его стопам, восхищаются полицейской формой и гордятся, что их отец помогает людям.

– В этой профессии важен жизненный опыт. Конечно, когда вы только начнете этот путь, будет сложно, но вы достигните хороших результатов, если будете искренне вкладывать в то, что делаете. Научитесь понимать людей. Главное, управлять эмоциями, ответственно подходить к своему делу. Но если у вас не будет желания хотеть услышать людей и помочь им – ничего не получится.

КОСОЛАПОЕ ДЕЛО

Кстати, как оказалось, за пять лет в должности участкового Владимиру удалось поработать не только с людьми, но и с белыми медведями. Косолапые нередко захаживают в места, где охраняет покой людей герой нашей истории. Как-то раз Медвежий патруль столкнулся с 60 медведями, попросили помощь у участкового – они все никак не могли прогнать 10 особей у села.

– Медведи откопали мертвого моржа, устроили себе пир. Мы их давай отпугивать сигнальными ракетницами. Все разошлись, а вот один пошел прямо на нас, а я же не выстрелю. Ходил вокруг бульдозера, который выкапывал им другого моржа, чтобы отогнать стаю подальше. В итоге все закончилось хорошо, спецтехника отвезла «лакомство» подальше, косолапые пошли кушать, а я остался под огромным впечатлением.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

В такой профессии важно, чтобы после таких вот историй тебя поддержали, самая лучшая опора и крепкий тыл для Владимира – это его семья. Родные от всего сердца верят в победу их главного защитника. Кстати, участвовать в конкурсе, который проводят МВД России и «Комсомолка», было мечтой старшего лейтенанта полиции. Дойти до финала – прекрасный результат, а главное показатель, что мечты становятся реальностью, когда ты идешь к ним навстречу.

Проголосовать за Владимира Бадма-Халгаева можно до 10 ноября на сайте KP.RU. Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Проголосовать можно всего один раз, будьте внимательны.

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