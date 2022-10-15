Рыжий зверь держит в страхе один из районов во Владивостоке

Фото: предоставлено читательницей «КП-Владивосток».

Бездомные собаки – одна из главных проблем почти каждого города России и один из самых больших страхов многих людей. Сколько покусанных людей и взрослых нужно еще, чтобы вплотную заняться отловом бродячих псов? Именно таким вопросом задались корреспонденты, когда в редакцию «Комсомольской правды-Владивосток» со слезами на глазах обратилась местная жительница. Оксана стала жертвой собаки, которая, как оказалось, уже не впервой нападает на других людей и животных в ее районе. Подробности в материале.

В один из будних дней после работы женщина, как и всегда, прогуливалась со своим уже немолодым псом Филей. Когда собачка с хозяйкой намеревались уже возвращаться домой и стали подниматься по дорожке, то Оксана вдруг почувствовала чье-то присутствие рядом.

– Я почувствовала, что сбоку кто-то шевелится. Оборачиваюсь – рыжая собака большая ползет, словно охотится. Я свою собаку подхватила сразу же на руки, а рыжая начала налетать на меня. При этом собака не рычала и не лаяла, совершенно спокойно выполняла свое дело. Ощущение, что ее специально натаскали.

Пострадавшая отдыхает после перевязок и уколов. Фото: предоставлено читательницей «КП-Владивосток».

Огромный пес вцепился в ноги, но не то, чтобы буквально рвал на куски, а словно прикусывал и отпускал. Как бы Оксана ни пыталась прогнать собаку – все было безуспешно.

– Обычно стояночные собаки так близко не подходят – они шугливые. Шикнешь на них, и они уходят. А это вышла откуда-то из кустов по тропинке, развернулась и той же дорогой ушла. Не знаю, чья это собака, мне даже показалось, что она была с ошейником, но, как говорят, у страха глаза велики.

Женщина сетует, что чаще всего в это время на улице людно: собачники возвращаются домой и выводят своих питомцев на прогулку. Но в тот день Оксана оказалась в столь беспомощной ситуации почему-то одна.

– Я испугалась сначала, со мной истерика случилась. А что, если бы я ее (собаку) не увидела? Она бы схватила моего пса и порвала бы его на куски. Собака здоровая, а мой маленький старенький: плохо видит и плохо слышит. Спасла ценой своих укусов на ногах, – вспоминает героиня истории.

Придя домой, пострадавшая сразу же позвонила мужу, и они отправились в травмпункт. Там ей оказали всю необходимую помощь: раны обработали, поставили противостолбнячный укол, вакцину против бешенства. Последних предстоит еще пять. Пропускать категорически нельзя, чтобы потом не начинать блокаду заново.

Уже после того, как суета утихла, Оксана рассказала о случившемся в общедомовом чате в WhatsApp. Там на новость о появлении зверя, который держит в страхе весь район, отреагировали молниеносно.

– Какой кошмар… Вчера я видела, как эта собака напала на Нору с нашего дома, хозяин её отбил.

Тот самый рыжий пес. Фото: предоставлено читательницей «КП-Владивосток».

В мессенджере даже появились фотографии рыжего обидчика. Соседи все же предполагают, что пес обитает на одной из стоянок, расположенных возле дома. Однако что теперь делать с таким буйным соседом – пока что никто не знает.

Подобные истории случаются в Приморье довольно часто. Так, например, в Находке жертвой нападения стал двухлетний мальчик. До этого стая собак напала на семилетнего ребенка.

Напомним, что с начала лета в Приморье действует обязательная маркировка собак. Новый подход поможет обнаружить бродягу или питомца, а так же их хозяина. Меру ввели краевые депутаты Законодательного собрания.

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