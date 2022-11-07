Личные вещи погибшего Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Следственный комитет России по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту обнаружения скелетированных останков в Анисимовке. Об этом сообщили в ведомстве. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Речь идет о жуткой находке, которую накануне возле горы Туманная обнаружили волонтеры «Примпоиска». Рядом с трупом, а точнее с тем, что от него осталось, находились вещи, указывающие на то, что погибший – опытный походник. Что стало причиной смерти – пока неизвестно.

– По факту обнаружения останков человека организована и проводится доследственная проверка. Личность установлена – это действительно тот самый человек, который некоторое время назад пропал без вести, путешествуя в одиночку. Сведений о том, что он стал жертвой дикого зверя, пока нет. Назначен ряд судебных экспертиз, – сообщила корреспонденту «КП-Владивосток» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

На сегодняшний день удалось выяснить, что пропал мужчина предположительно в феврале 2022 года. Путешественнику-одиночке было 25 лет, когда он в 20 числах отправился на гору Туманная в Анисимовке и бесследно исчез.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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