Любые потери среди земляков – большая утрата и боль Фото: Александр БОЙКО

Глава Приморья сообщил, что связался с боевым командиром 155-й бригады, которая попала в ожесточенные бои за Павловку в ДНР. По словам Олега Кожемяко, потери среди приморцев преувеличены, а сами бойцы проявили настоящий героизм при встрече с противником.

– Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях – с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие», – приводит слова боевого командира Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что любые потери среди земляков – большая утрата и боль. Каждой семье, где есть погибшие и раненые будет оказана помощь.

– Знаю также из первых уст, что наши бойцы проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество. Нанесли противнику серьезный урон.

Губернатор добавил, что материалы, описанные в сообщениях (о них «КП – Владивосток» писала в отдельном материале), направлены в военную прокуратуру.

– В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки.

Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку, – заключил Кожемяко.

Напомним, ранее издание писало, что в социальных сетях появились публикации о проблемах, с которыми якобы столкнулись бойцы 155-й бригады. Согласно сообщениям, морские пехотинцы несут большие потери. Губернатор пообещал проверить всю информацию, но не исключил того, что данные преувеличены.

Стоит отметить, что ранее, 5 ноября, смерть четверых колымчан из 155-й подтвердил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Позднее на этот счет также высказался депутат Госдумы от Магаданской области Антон Басанский.

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