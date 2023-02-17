Роман Корчигин. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Краевой суд Камчатки 7 февраля отменил приговор четверым сотрудникам Кроноцкого заповедника, обвиненным в присвоении более 450 миллионов рублей из федеральной казны. Резонансное «дело об очистке», как его прозвали журналисты, долгое время оставалось запутанным. И это мягко сказано, ведь материалы обвинительного заключения заняли 1943 страницы текста – несколько тяжеловесных томов. Более полугода осужденные ждали пересмотра приговора – в следственном изоляторе. Широкая общественность поддерживала замдиректора по науке и туризму Романа Корчигина, начальника научного отдела Дарью Паничеву, замдиректора по финансовому обеспечению Оксану Терехову. Но им дали от 3 до 5,5 лет реального уголовного срока.

Лишь 7 февраля природоохранникам удалось вернуться к семьям. Защита пошла ва-банк и подготовила доказательства с экспертизой от географов МГУ имени Ломоносова, организованной Минприроды РФ. Дело суд отправил на новый виток разбирательств, а рассматривать его будет новая комиссия. «Комсомольская правда – Владивосток» побеседовала с вернувшимся к работе Романом Корчигиным.

– Можно ли описать мысли и чувства, которые посещают при таком долгом ожидании в СИЗО?

– Самое тяжелое – ощущение беспомощности. За это время моей маме провели хирургическую операцию, дочка ломала руку. Я не повел ее в первый класс. Все остальное – терпимо. С бытом можно свыкнуться, ждать. Родные писали письма, коллеги. Я был вовлечен в работу.

– Чем занимались?

– Книги были, саморазвитие, ежедневная зарядка.

Собеседник «КП» – замдиректора по науке и познавательному туризму. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

– А что насчет писем? Кто их отправлял?

– Коллеги, друзья, представители прессы, незнакомые люди. Чаще всего спрашивали про рабочие моменты, согласовывали планы по развитию заповедных земель. Писал я так много, что на утро даже болели суставы из-за ручки. Но для меня это была возможность остаться в рабочем режиме. За время нахождения в СИЗО получилось собрать и доставить книги в представительства ФСИН, в том числе в колонии. Чтобы осужденные могли больше читать. В общем, тысячу раз благодарен всем: кто помогал с продуктами, кто поддержал финансами. Тысячу раз готов повторить «спасибо» всем, кто подписал петиции.

– Уже удалось повидать семью? Кто вас встретил после освобождения?

– Жду согласования, чтобы встретиться с родными. Сам я рожден в Петербурге, работаю на Камчатке. Нужно разрешение на выезд из региона. По возвращению вновь буду заниматься «судебными делами».

– Что, по вашему мнению, ждет уголовное дело в дальнейшем? Будет ли гособвинение подавать апелляцию? Какие прогнозы есть?

– Загадывать не могу. Судить сложно: наконец-то мы доказали эффективность экспертиз без разрушения почвенных покровов [исследование провели ученые МГУ Ломоносова - прим.ред.]. Доказали, что нет аргументов у стороны обвинения. Понятно, что Дрозд и Ильин [осужденные условно по тому же делу - прим.ред.] имели свои цели, оговорив, по сути, бывшего директора Тихона Шпиленка. Про сотрудников, напомню, там речи не шло. Но обвинение вовлекло меня и коллег в материалы дела. Надеемся, что мы сможем без апелляций доказать, что мы правы.

– Огромная работа уже проделана. Вы добились пересмотра дела. Были ли такие мысли во время оглашения приговора?

– Тот момент в зале суда стал шоком. Как же так? Мы же все объяснили, привели доказательства. Но итоги заседания все перечеркнули. Конечно, до последнего не верилось, что запрос обвинения будет выполнен. После самого оглашения приговора, если честно, хотелось скорее выспаться. Напряженность от судебных процессов не описать. Затем мы выбрали вектор: продолжать доказывать правоту. Мы не были намерены сдаваться, поддаваться возникшей ситуации.

– Вы борец. По долгу службы тоже часто приходиться отстаивать свои интересы? Вы ведь заместитель директора по науке и экологическому туризму?

– Да. В охрану природы я был вовлечен с самого детства. Мне были интересны заповедники. Одна из идей была каким-то образом помочь технологично сохранению природы. Это моя мотивация. Ответственность перед будущими поколениями.

– Как совмещаются две такие разные сферы: наука и туризм?

– Это про противостояние. С одной стороны – изучать и понимать естественные процессы, с другой стороны, туризм. Но здесь отмечу: прекрасно, когда посетители могут оценить достоинства природы, красоту, нужду в ее сохранении. И они становятся такими же защитниками, как и мы. Сторонниками экологичного отношения к природе.

– Уже вернулись к работе над природоохранными проектами?

– Да, их много. Не только в этом направлении. В первую очередь, работу необходимо срочно реабилитировать. Это я говорю и об исследовании морских млекопитающих, медведей, и об оценке воздействия пластика и других антропогенных факторов на экосистемы природоохранных территорий. Часть мероприятий связана с местным населением: обеспечение безопасности, улучшение экономического благосостояния. Речь о том, что дать возможность природопользования без урона окружающей среде. Улучшив состояние жителей, мы сможем активнее вовлекать их в нашу работу.

– Как это?

– По соседству всегда с заповедными территориями есть поселки. Люди там хотели бы заниматься природопользованием, но экологи ограничивают их в этом. А мы заинтересованы в том, чтобы была комфортная жизнь. Организовываем устойчивое природопользование: через туристическую деятельность, продажу сувенирной продукции. Кластер мы создали на юге Камчатки и продолжаем его развивать, делать. Это не проект, а процесс скорее. А второе направление – работаем на привлечение грантовых проектов, повышения комфортности жилья, коммунальных моментов, сельского хозяйства. Когда люди чувствуют себя неброшенными, территория благоприятная, организован быт – им нет необходимости заниматься браконьерством. Они будут стараться сохранить источники дохода и земли, на которых живут. <…> Мы участвуем в различных проектах улучшения туризма и региона. Комплекс наших интересов, конечно, очень широк.

– Спасибо.

ПОЧЕМУ ЗАВЕЛИ ДЕЛО?

Ретроспектива судебных процессов подробно изложена в предыдущем материале «КП». Напомним, глава ООО «Экология» Виталий Дрозд и Александр Ильин, который около года был на посту замдиректора по охране заповедных территорий, в 2020 году признали вину в махинациях с федеральными деньгами, выделенными на очистку прибрежных территорий Кроноцкого заповеника. Они заключили сделку со следствием и получили условные сроки.

Как пояснил адвокат Александр Андреев, свидетель Ильин конкретно пояснил, что директор заповедника Тихон Шпиленок организовал преступную группу. В 2016 году он умер, а в 2019 году на его подчиненных завели уголовные дела:

– Дрозд, в свою очередь, написал, что сотрудники должны были помогать Шпиленку. Единственные объективные факторы – показания. Все остальное – косвенные аргументы о том, что люди якобы могли знать о развернутой схеме. Прямых доказательств нет. Все допрошенные лица пояснили, что находящиеся на скамье подсудимых не обладали информацией о закопанном мусоре. И, конечно, не знали о том, что состояли в ОПГ. Никаких прямых достоверных показаний. <…> Количество оправдательных приговоров у нас на уровне статистической погрешности.

Следствие и суд лишь немногословно комментируют детали уголовного дела, несмотря на огласку в СМИ. Пока неизвестно, будет ли обвинение обжаловать отмену приговора.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.