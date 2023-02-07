Дело отправят на повторное рассмотрение. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Нашумевшее долго тянущееся дело Кроноцкого заповедника, за которым следили ученые, СМИ и неравнодушные люди получило продолжение. Его сотрудники, обвиняемые в краже федеральных более чем 450 миллионов рублей и невыполнение работ по очистке заповедной территории от мусора, выйдут из СИЗО 7 февраля. Коллегия судей Камчатского краевого суда учла доводы, приведенные защитой и обвиняемыми во время прений.

15 июля 2022 года Оксану Терехову, Дарью Паничеву, Романа Корчигина и Николая Позднякова приговорили к реальным срокам от трех до восьми лет. Теперь, согласно решению апелляционного суда, которого заключенные ждали более полугода, дело отправят на повторное рассмотрение.

Роль сыграл и тот факт, что в этот раз во внимание приняли множество доводов, которые привели в свою пользу обвиняемые и их защита. По инициативе Минприроды России провели экспертизу на местности; ее выполнили ученые МГУ имени М.В. Ломоносова. Исследования экспертов, проведенные еще осенью 2022 года высокотехнологичными методами без вмешательства в природную среду, показали: на территории не было захороненных отходов, и проводились работы по их ликвидации.

Уголовное дело о взятках в Кроноцком заповеднике на Камчатке получило общественный резонанс. Татьяна Гульбина, замдиректора по связям с общественностью Кроноцкого заповедника после решения суда в июле 2022 года создала электронную петицию. Тогда количество подписей всего за пять дней достигло около 10 тысяч.

Представитель стороны защиты, адвокат Ирина Дьяченко, прокомментировала ситуацию, она считает, что судебная коллегия вынесла совершенно обоснованное решение.

– Сделан очень важный шаг на пути к справедливости. Огромная благодарность всем, кто поддерживал нас все это время в такой сложной ситуации. В том числе прессе, гражданам, общественным организациям.

Приговор Камчатского городского суда отменили, уголовное дело передали на новое судебное разбирательство в ином составе, а осужденных освободили из-под стражи. Адвокаты ученых заявили, что начинают подготовку к повторному рассмотрению дела.

Напомним, бывший директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок уволился из учреждения в знак протеста уголовному преследованию своих коллег. Именно он и рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» детали истории.

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