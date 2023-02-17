В Приморье задержали потенциального убийцу, который жестоко расправился с супругами

В ближайшее время подозреваемого доставят в следственный отдел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве пожилой супружеской пары в Дальнегорске. Трагедия случилась 11 февраля прямо в магазине на улице Матросова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кем был этот жестокий мужчина? Следователи выяснили, что подозреваемый временно жил прямо в магазине. Такую «прихоть» он мог себе позволить, потому что устроился туда разнорабочим. Но до сих пор неизвестно, почему он схватился за нож. Потенциальный убийца сначала зарезал 61-летнего сторожа, а затем и его супругу, которая приехала проверить, почему муж так долго не возвращается с работы. Более того, пострадал и сын погибших, он последовал за матерью, потому что она так и не вышла из магазина и застал ее и отца мертвыми в луже крови. Преступник полоснул по нему ножом и скрылся. Его искали несколько дней, оказалось, все это время он скрывался в заброшенной даче.

Кадры из магазина. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В ближайшее время подозреваемого доставят в следственный отдел, на него завели уголовное дело по подозрению в убийстве, скорее всего ему еще придется понести ответственность и за покушение на сына погибших.

Напомним, ранее в социальных сетях распространяли информацию о том, что подозреваемый пытался убежать на север Приморья. Сообщалось, что в тот же день, 11-го числа, его видели в поселке Рудная Пристань, в 13:30 в селе Каменка. Но ведомства официально так и не подтвердили данную информацию. Однако отметим, полиция Дальнегорска распространяла ориентировку с приметами подозреваемого. Оказался ли пойманный потенциальный убийца действительно виновен, выяснят специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двойное убийство супругов произошло в Приморье

Следком установил личность подозреваемого, мужчину уже разыскивают (подробнее)

Соцсети: подозреваемый в двойном убийстве супругов мужчина едет на север Приморья

В пабликах распространяют ориентировку с приметами разыскиваемого (подробнее)

Выиграй годовую карту в фитнес-клуб. Как принять участие в фотоконкурсе «Самый лучший папа» от «Комсомолки»?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.