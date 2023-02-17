В Приморье дикая харза спасла фотографов «Земли леопарда» от растрат

Пакет пролежал в лесу несколько месяцев. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Дикая куница обнаружила в лесу SD-карты для фотоловушек и даже показала их другим животным. Обронил пакет с «флешками» сотрудник национального парка «Земля леопарда». Коллеги мужчины шутят, что харза спасла специалиста от финансовых потерь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дикий зверь заинтересовался находкой. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Закрытый пакет с накопителями пролежал в лесу несколько месяцев недалеко от одной из фотоловушек. Вещи, оставленные людьми, не интересовали мышей, бурундуков, копытных животных и медведей, которые бывали на опушке и проходили мимо необычных для территорий предметов. Однако особую бдительность проявила харза, которая позвала сородича, когда обнаружила находку. Дикие куницы некоторое время бегали с пакетом в пасти и пробовали его содержимое на вкус. Но после игр животные бросили пакет почти в том же месте. Будто намерено вернули, чтобы находка нашла хозяина.

Животные играли с пакетом и грызли его содержимое. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, благодаря удивительному стечению обстоятельств SD-карты действительно нашли владельца при следующей проверке фотоловушек:

– Я искал эти карты везде, обыскал все карманы, куртки, рюкзаки – нет нигде, потерял где-то во время работы. Прочесывать лес было бессмысленно – лежал очень глубокий снег. Позже, когда снег подтаял, на следующую проверку прихожу, а пакет лежит на земле. Стал просматривать записи ближайшей фотоловушки и увидел всю подноготную этой истории. Харзу за то, что не утащила пакет, наградим по-своему – посчитаем ее, — поделился Виктор Сторожук, старший инженер-исследователь отдела науки «Земля леопарда».

Необычные кадры появились благодаря фотоловушке, которая находилась в лесу. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Следует добавить, что SD-карты для фотоловушек работают также, как в фотоаппаратах. Именно на них сохраняются снимки и видео животных, которые проходят мимо научного оборудования.

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