С забавным выражением мордочки зверек в Приморской тайге попал на камеру

На территории «Земли леопарда» установлено больше 500 фотоловушек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дирекция заповедников «Земля леопарда» выложила необычный снимок харзы – куницы, которая попала в объектив с необычного ракурса. По словам приморцев, которые оценили фотографию, зверек словно учится делать селфи, сообщает «КП – Владивосток».

Фотокарточка была сделана ночью, когда любопытная куница решила заглянуть в объектив камеры. К слову, харза – один из самых ярких представителей семейства куньих. Их шерсть в верхней части головы имеет черный окрас, а на нижней челюсти – белоснежный. Лапы и хвост хищника черно-бурые, а туловище представляет разные оттенки. Например, шерсть от шеи до начала хвоста переходит из ярко-желтого в золотисто-бурый цвета.

Фотокарточка была сделана ночью. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

– Чем можно заняться во время бессонницы? Харза, например, решила поучиться делать селфи. Как здорово, что на «Земле леопарда» есть, на чем поучиться, – отметили в дирекции заповедника.

– Мордочка на хорька похожа:)) я и подумала, что это хорек;

– Смешные кадры;

– Привет, красотка, – писали в комментариях приморцы.

Сейчас на территории «Земли леопарда» установлено больше 500 фотоловушек, в которые регулярно попадают животные, обитающие на просторах заповедников. Так, в прошлом году редакция определила самого фотогеничного хищника. Им стал дальневосточный леопард.

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