Увидеть такую красоту посчастливилось дальневосточникам.
Фото: Вадим ПОПОВ
Жители Приморья наблюдали лунное затмение во вторник, 8 ноября. На протяжении долгого времени небо над краем обрело необычные краски. Максимальная фаза выпала на 21:00, когда диск Луны полностью утонул в земной тени. Фотограф «КП – Владивосток» поймал в свой объектив это любопытное зрелище.
Луна погружается в тень.
Фото: Вадим ПОПОВ
Приморский край застал «кровавую» Луну в начале 19 часов, затем аномалия достигла пика в девятом часу вчера и примерно после 22 часов луна стала прежней.
Такой яркий кровавый цвет можно увидеть довольно редко.
Фото: Вадим ПОПОВ
Директор астрономической обсерватории края Алексей Маткин уже рассказал изданию, что событие обусловлено конфигурацией планет: Луны, Земли и Солнца. Это время оказалось, кстати, благоприятным для наблюдения космоса.
Максимальный эффект приближения.
Фото: Вадим ПОПОВ
Красочное астрономическое явление стало эксклюзивным для дальневосточников. Во всем регионе можно было наслаждаться феноменом – красно-голубой Луной и ее отблесками.
Вечерний Владивосток.
Фото: Вадим ПОПОВ
– Дальнему Востоку в этом плане очень повезло, потому что здесь затмение можно увидеть полностью. Предыдущее затмение было год назад в том же месяце, – добавил Алексей Маткин.
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