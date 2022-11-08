Увидеть такую красоту посчастливилось дальневосточникам. Фото: Вадим ПОПОВ

Жители Приморья наблюдали лунное затмение во вторник, 8 ноября. На протяжении долгого времени небо над краем обрело необычные краски. Максимальная фаза выпала на 21:00, когда диск Луны полностью утонул в земной тени. Фотограф «КП – Владивосток» поймал в свой объектив это любопытное зрелище.

Луна погружается в тень. Фото: Вадим ПОПОВ

Приморский край застал «кровавую» Луну в начале 19 часов, затем аномалия достигла пика в девятом часу вчера и примерно после 22 часов луна стала прежней.

Такой яркий кровавый цвет можно увидеть довольно редко. Фото: Вадим ПОПОВ

Директор астрономической обсерватории края Алексей Маткин уже рассказал изданию, что событие обусловлено конфигурацией планет: Луны, Земли и Солнца. Это время оказалось, кстати, благоприятным для наблюдения космоса.

Максимальный эффект приближения. Фото: Вадим ПОПОВ

Красочное астрономическое явление стало эксклюзивным для дальневосточников. Во всем регионе можно было наслаждаться феноменом – красно-голубой Луной и ее отблесками.

Вечерний Владивосток. Фото: Вадим ПОПОВ

– Дальнему Востоку в этом плане очень повезло, потому что здесь затмение можно увидеть полностью. Предыдущее затмение было год назад в том же месяце, – добавил Алексей Маткин.

ПО ТЕМЕ:

Красно-голубая Луна в полутени Земли: необычное астрономическое явление ждет приморцев вечером 8 ноября

Приморцы смогут наблюдать лунное затмение в небе 8 ноября (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.