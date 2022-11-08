Земля начнет погружать Луну в собственную тень в 19:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лунное затмение могут увидеть приморцы во вторник, 8 ноября. «Кровавая луна» появится на небосводе края с семи часов вечера. Подробности о необычном и красивом природном явлении «КП – Владивосток» рассказал директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин.

Земля начнет погружать Луну в собственную тень в 19:00. Затмение продлится примерно до 22:40, максимальной фазы достигнет ближе к 21:00. Наблюдать космический феномен получится у всего Приморского края – там, где сохранится хорошая погода.

– Астрономическое явление обусловлено конфигурацией расположения Земли, Солнца и Луны. Луна, двигаясь по своей орбите, попадает под тень нашей планеты. В этот короткий промежуток времени небо становится достаточно темным – благоприятное время для наблюдений объектов далекого космоса.

По словам астрофизика, когда Луна находится в полутени Земли, свет отражается и проходит через земную атмосферу. Поэтому спутник окрасится в красно-голубой цвет.

– Дальнему Востоку в этом плане очень повезло, потому что здесь затмение можно увидеть полностью. Предыдущее затмение было год назад в том же месяце, – добавил Алексей Маткин.

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