Кто виноват: платные парковки Владивостока очистит только весна

Ледяные сугробы остаются на улицах Владивостока. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Спустя почти полтора месяца после декабрьского снегопада жители Владивостока продолжают жаловаться на неочищенные территории. В этот раз причиной недовольств приморцев стала ледяная корка, покрывающая места на платных парковках, которые совсем недавно запустила организация «Цифровое Приморье». «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с сотрудниками компании и администрацией города и узнала, нужно ли платить за парковку на «катке».

Владивостокцы жалуются на неочищенные территории парковок. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

В мэрии рассказали, что платить за место на данной территории водители должны, даже если разметку не видно из-за наледи. По словам сотрудников ведомства, человек ведь все равно припарковал свой автомобиль, а ориентиром всегда могут служить дорожные знаки.

Штраф за неоплату парковки составляет 1500 рублей, а за повторное нарушение – 3000 рублей. По закону оплатить его необходимо в течение 60 дней, иначе информация поступит в службу судебных приставов.

Машины паркуются прямо перед грязными сугробами. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

– Парковки вдоль дороги – это вопрос санитарного содержания в ведение муниципальной дорожной службы. Первоочередное внимание уделяется расчистке и вывозу льда и снега с основных дорог и проездов. После этого, вывозят с прибордюрной части. Работы продолжают сейчас в разных районах города, – добавили в администрации Владивостока.

Следует отметить, что 24 ноября 2022 года директор компании «Цифровое Приморье» Павел Васильев рассказывал в эфире радио «КП», что в случае осадков чистить парковки от снега и наледи будет организация. Однако декабрьский снегопад показал, что алгоритм действий при ударе стихии до конца еще не выработан.

Чистить платные парковки, вероятнее всего, никто не планирует. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

– Согласно постановлению от 22 ноября 2022 (номер 2792) об утверждении реестра парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа, собственником дорог является администрация города Владивостока, оператором – «Цифровое Приморье». В целях обеспечения функционирования парковочных пространств на улично-дорожной сети в настоящий момент Цифровое Приморье, СГТ и управление дорог администрации Владивостока вырабатывают оптимальную схему работы, – прокомментировали в пресс-службе «Цифрового Приморья».

После снегопада прошло почти полтора месяца. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Однако вопрос – почистят ли наледь на парковках или же она исчезнет из-за потепления в крае – остается открытым. Платить за доставленные неудобства готовы не все водители во Владивостоке. Именно поэтому автомобили оказываются «брошенными» неподалеку от границы парковок. Журналист «Комсомолки» прогулялся до платной парковки в районе Пушкинской, 6:

Снегопад прошел во Владивостоке в декабре, но его последствия до сих пор не устранили специалисты. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Не все приморские водители готовы платить за парковку. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Некоторые водители «бросают» свои автомобили. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Неочищенными остаются и другие территории в городе. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Толстый слой льда покрывает обочины дорог. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Стоимость платных парковок зависит от их расположения в городе. Фото: Милана СОКОЛ

Следует отметить, что аналогичная картина наблюдается и на других платных парковках, расположенных на центральных улицах города. Несмотря на наледь и сугробы, мест на них зачастую не хватает, поэтому водители оставляют свои автомобили в центре города прямо под дорожными знаками «остановка запрещена». Неочищенными остаются и тротуары во многих районах города.

Владивостокцы нередко получают травмы во время падений на скользких тротуарах. Фото: Милана СОКОЛ

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