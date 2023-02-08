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8 февраля 2023 8:00

Кто виноват: платные парковки Владивостока очистит только весна

Выяснилось, нужно ли владивостокцам платить за неочищенные ото льда платные парковки
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Ледяные сугробы остаются на улицах Владивостока.

Ледяные сугробы остаются на улицах Владивостока.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Спустя почти полтора месяца после декабрьского снегопада жители Владивостока продолжают жаловаться на неочищенные территории. В этот раз причиной недовольств приморцев стала ледяная корка, покрывающая места на платных парковках, которые совсем недавно запустила организация «Цифровое Приморье». «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с сотрудниками компании и администрацией города и узнала, нужно ли платить за парковку на «катке».

Владивостокцы жалуются на неочищенные территории парковок.

Владивостокцы жалуются на неочищенные территории парковок.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

В мэрии рассказали, что платить за место на данной территории водители должны, даже если разметку не видно из-за наледи. По словам сотрудников ведомства, человек ведь все равно припарковал свой автомобиль, а ориентиром всегда могут служить дорожные знаки.

Штраф за неоплату парковки составляет 1500 рублей, а за повторное нарушение – 3000 рублей. По закону оплатить его необходимо в течение 60 дней, иначе информация поступит в службу судебных приставов.

Машины паркуются прямо перед грязными сугробами.

Машины паркуются прямо перед грязными сугробами.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

– Парковки вдоль дороги – это вопрос санитарного содержания в ведение муниципальной дорожной службы. Первоочередное внимание уделяется расчистке и вывозу льда и снега с основных дорог и проездов. После этого, вывозят с прибордюрной части. Работы продолжают сейчас в разных районах города, – добавили в администрации Владивостока.

Следует отметить, что 24 ноября 2022 года директор компании «Цифровое Приморье» Павел Васильев рассказывал в эфире радио «КП», что в случае осадков чистить парковки от снега и наледи будет организация. Однако декабрьский снегопад показал, что алгоритм действий при ударе стихии до конца еще не выработан.

Чистить платные парковки, вероятнее всего, никто не планирует.

Чистить платные парковки, вероятнее всего, никто не планирует.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

– Согласно постановлению от 22 ноября 2022 (номер 2792) об утверждении реестра парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа, собственником дорог является администрация города Владивостока, оператором – «Цифровое Приморье». В целях обеспечения функционирования парковочных пространств на улично-дорожной сети в настоящий момент Цифровое Приморье, СГТ и управление дорог администрации Владивостока вырабатывают оптимальную схему работы, – прокомментировали в пресс-службе «Цифрового Приморья».

После снегопада прошло почти полтора месяца.

После снегопада прошло почти полтора месяца.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Однако вопрос – почистят ли наледь на парковках или же она исчезнет из-за потепления в крае – остается открытым. Платить за доставленные неудобства готовы не все водители во Владивостоке. Именно поэтому автомобили оказываются «брошенными» неподалеку от границы парковок. Журналист «Комсомолки» прогулялся до платной парковки в районе Пушкинской, 6:

Снегопад прошел во Владивостоке в декабре, но его последствия до сих пор не устранили специалисты.

Снегопад прошел во Владивостоке в декабре, но его последствия до сих пор не устранили специалисты.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Не все приморские водители готовы платить за парковку.

Не все приморские водители готовы платить за парковку.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Некоторые водители «бросают» свои автомобили.

Некоторые водители «бросают» свои автомобили.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Неочищенными остаются и другие территории в городе.

Неочищенными остаются и другие территории в городе.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Толстый слой льда покрывает обочины дорог.

Толстый слой льда покрывает обочины дорог.

Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Стоимость платных парковок зависит от их расположения в городе.

Стоимость платных парковок зависит от их расположения в городе.

Фото: Милана СОКОЛ

Следует отметить, что аналогичная картина наблюдается и на других платных парковках, расположенных на центральных улицах города. Несмотря на наледь и сугробы, мест на них зачастую не хватает, поэтому водители оставляют свои автомобили в центре города прямо под дорожными знаками «остановка запрещена». Неочищенными остаются и тротуары во многих районах города.

Владивостокцы нередко получают травмы во время падений на скользких тротуарах.

Владивостокцы нередко получают травмы во время падений на скользких тротуарах.

Фото: Милана СОКОЛ

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