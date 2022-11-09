«Не подходи, зарежу»: неадекват с ножом заблокировал движение на острове во Владивостоке

Кадры с места событий. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал autogarant_vl

Будоражащий кровь инцидент произошел на одной из трасс Русского острова во Владивостоке. Мужчина, вооруженный ножом, нападал на водителей проезжающих машин. Очевидцы сообщают, что герой истории успел порезать себе лицо.

Местные аварийные комиссары сообщили, что нарушитель грозился навредить себе, если его задержат полицейские. Сотрудники заблокировали движение на дороге. Преступника удалось задержать, но детали пока неизвестны. По предварительной информации «Комсомольской правды – Владивосток», никто, кроме неадекватного мужчины, не пострадал. Его мотивы пока окутаны тайной.

Редакция обратилась к правоохранителям, чтобы установить полную картину событий. В муниципальном управлении МВД готовят комментарий.

Ранее «КП» рассказывала о том, чем закончилось расследование убийства двух супругов в Ливадии. Подробности в отдельном материале.

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