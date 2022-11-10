В некоторых районах Приморья ожидается снег и гололедица, а также минусовые температуры Фото: Виктор Гусейнов

В предстоящие выходные, 12 и 13 ноября, погода не порадует приморцев. Теплые осенние дни сменятся на холодные и дождливые. В некоторых районах Приморья ожидается снег и гололедица, а также минусовые температуры. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В ночь на субботу над краем пройдет атмосферный фронт смещающегося с Хабаровска и Амурской области циклона. На юге Приморья без осадков, в остальных частях – небольшие и умеренные дожди. Минимальные температуры на большей территории все же пока будут плюсовыми – от 2 до 8 градусов. И только на севере и востоке столбики термометров опустятся до минусовых значений – 1-3 градуса.

В субботу, 12 ноября, циклон с Желтого моря сместится к южному побережью Приморья, что принесет в край осадки. Здесь «под раздачу» попадет все Приморья, а южной части достанется больше всех – дожди здесь будут сильные. На западе и северо-западе края после обеда температура снизится, а потом осадки будут смешанными – дождь, переходящий в снег. Не исключено, что снег отложится на проводах и деревьях, есть вероятность повторения истории с ледяным дождем в 2020 году. На дорогах также стоит быть аккуратными, синоптики прогнозируют гололедицу. Днем воздух прогреется до +6…+12 °C, на северо-востоке только до +5 °C. На побережьях и континентальных районах из-за увеличения градиентов давления задуют сильные ветра.

В ночь на воскресенье, 13 ноября, циклон все также продолжит смещаться вблизи южной части Приморского края. Сильные осадки в виде дождя и снега сохранятся, а ветер на побережьях продолжит усиливаться. Специалисты сообщают, что местами порывы могут достигать до 25-30 метров в секунду. Днем циклон уйдет к острову Хоккайдо, а это означает, что осадков станет меньше. Но при этом ситуация с ветром не изменится, да и в целом день будет холодным.

Во Владивостоке в ночь на субботу без осадков, днем дождливо. После обеда ветер усилится до 22 метров в секунду, а температура в течение дня будет варьироваться от 6 до 9 градусов со знаком плюс.

В ночь на воскресенье в дальневосточную столицу ворвутся осадки – дождь, переходящий в снег. Ветер в этот день будет очень сильным, до 30 метров в секунду. Днем осадки прекратятся, однако ветер своей силы и скорости не изменит. Максимальная температура чуть выше 0 градусов.

Напомним, что в четверг, 10 ноября, в Приморском крае без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха – до 11 градусов со знаком плюс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Определит гребень антициклона: о погоде в Приморье на четверг, 10 ноября

В четверг, 10 ноября, приморцев ожидает ветреный и без осадков день (Подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.