Гости мероприятия тут же ринулись к краю платформы. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Во Владивосток приехал Дед Мороз с помощниками на своем красочном поезде. Радостными криками и аплодисментами встретили его не только юные жители города, но и взрослые. Обо всем по порядку.

В ожидании поезда детишкам не пришлось скучать, ведь специально для них организовали развлекательную программу. Ребята и их родители повторяли танцевальные движения ведущих. В пляс пустились и аниматоры в ярких костюмах тигров, а также известных героев «Союзмультфильма»: крокодила Гены и Чебурашки, кота Леопольда и мышей.

До прибытия поезда ребятишек развлекали аниматоры. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

После активных движений, которые помогли согреться, для ребят устроили викторину, ведущие спрашивали о Деде Морозе и о том, чем можно украшать елку: мишурой или пирожками. А арт-студия «АванСцена» исполнила перед зрителями новогодние песни.

В какой-то момент мороз словно усилился, послышался стук колес, а вскоре и оглушительный гудок. Украшенный яркими, разноцветными гирляндами поезд прибыл на станцию «Владивосток». Родители посадили детей на свои плечи, чтобы им было лучше видно хозяина Нового Года, который вышел на улицу в сопровождении Снегурочки и своих помощников: снеговика, гномов и зайчиков.

Дед Мороз со своими помощниками и внучкой. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Дедушка Мороз поприветствовал и поблагодарил всех, кто пришел встретить его после долгого путешествия до Владивостока. С просьбой к доброму волшебнику обратилась министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова. Она попросила хозяина Нового года передать в Благовещенск, Читу и Улан-Удэ теплые носки, которые связали жительницы Владивостока для участников СВО.

В коробках вязанные носки для участников СВО. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

И вот настало время Деду Морозу возвращаться в свою резиденцию. Добрый волшебник попрощался с ребятишками, пожал каждому руку и отправился в поезд, ждать детей, чтобы вручить подарки тем, кто прошел праздничный квест. А на улице тем временем праздник не закончился, аниматоры и помощники новогоднего колдуна продолжили развлекать ребятишек танцами, викторинами и шутками.

Перед тем, как вернуться в резиденцию, волшебник пообщался с ребятишками. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Дедушка Мороз путешествует на своем поезде по всему Дальнему Востоку. Он уже порадовал жителей Хабаровска, а после посетил приморские города: Спасск-Дальний, Сибирцево, Уссурийск. Во Владивостоке поезд пробудет до 14:20, в это время он продолжит свое путешествие и отправится в Партизанск, а оттуда – в Находку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.