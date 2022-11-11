В континентальной части края усилится ветер до 15-22 метров в секунду. Фото: УКЛАДОВ Егор

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. В связи со смещением активного циклона вблизи побережья региона, днем 12 и ночью 13 ноября на большей территории ожидаются сильные осадки – дождь со снегом и снег.

Как сообщает портал «Примгидромет», за 12 часов в крае выпадет 15-45 миллиметров осадков при дожде со снегом и дожде, при снеге – 7-19 миллиметров.

Вечером 12 ноября, ночью и утром 13 ноября в отдельных районах Приморья выпадет дождь со снегом. Всего за 12 часов – 50 миллиметров, а также пройдет очень сильный снег с количеством 20 миллиметров за 12 час.

– Ожидаются гололедные явления, местами сильные (налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед), на дорогах гололедица, снежный накат, – отметили специалисты.

В континентальной части края усилится ветер до 15-22 метров в секунду. Во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы достигнут 25-30 метров в секунду.

Напомним, ранее «КП - Владивосток» писала, что Приморье ждет сильное ухудшение погоды в предстоящие выходные. Теплые осенние дни сменятся на холодные и дождливые.

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