В континентальной части края усилится ветер до 15-22 метров в секунду.
Фото: УКЛАДОВ Егор
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. В связи со смещением активного циклона вблизи побережья региона, днем 12 и ночью 13 ноября на большей территории ожидаются сильные осадки – дождь со снегом и снег.
Как сообщает портал «Примгидромет», за 12 часов в крае выпадет 15-45 миллиметров осадков при дожде со снегом и дожде, при снеге – 7-19 миллиметров.
Вечером 12 ноября, ночью и утром 13 ноября в отдельных районах Приморья выпадет дождь со снегом. Всего за 12 часов – 50 миллиметров, а также пройдет очень сильный снег с количеством 20 миллиметров за 12 час.
– Ожидаются гололедные явления, местами сильные (налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед), на дорогах гололедица, снежный накат, – отметили специалисты.
В континентальной части края усилится ветер до 15-22 метров в секунду. Во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы достигнут 25-30 метров в секунду.
Напомним, ранее «КП - Владивосток» писала, что Приморье ждет сильное ухудшение погоды в предстоящие выходные. Теплые осенние дни сменятся на холодные и дождливые.
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