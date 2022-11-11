Mazda прекращает вести бизнес в Приморье. За это японцам заплатили 1 евро

На заводе собирали популярные модели автоконцерна, включая Mazda 6. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дороги автоконцерна Mazda и ПАО «Соллерс» окончательно разъехались. После долгих переговоров японский производитель решил продать свою долю партнеру. Бывшее совместное предприятие сосредоточится на проектах «Соллерс Авто» – среди них, напомним, могут быть как автомобили других компаний, так и машины под брендом российской фирмы.

Сделка будет совершена за 1 евро. На самом деле, это выгодные условия для японцев, ведь автоконцерн оставляет за собой право опциона на выкуп своей доли в течение трех лет. Это следует из финансового отчета Mazda. Отметим, компания не поставляет комплектующие на завод во Владивостоке с марта, объясняя это логистическими сложностями. Но завод все это время функционировал. В обозримом будущем Mazda планирует постепенно возместить 82 миллиарда долларов убытков.

О продаже доли «КП» писала, когда стороны находились на этапе переговоров. Как рассказали в «Соллерс», предприятие консолидирует завод в дальневосточном центре. При этом некоторое производство может переехать в европейскую часть РФ. Завод двигателей точно релоцируется, как уточнили в компании. А вообще запуск собственных проектов руководство «Соллерс» анонсировало еще на полях ВЭФ-2022 года во Владивостоке.

Совместная работа двух предприятий была одним из самых долгосрочных подобных контрактов. Машины Mazda во Владивостоке выпускали с 2012 года. В 2021 году было собрано 28 тысяч автомобилей, однако после введения санкций показатели производства упали на 60%. Более детальная история сотрудничества доступна в отдельном материале «КП».

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