Гололед в микрорайоне Зеленый Угол. Фото: Telegram-канал nnvladivostok

Городские службы Владивостока отчитались об обработке трасс реагентами, однако не все дороги удалось обезопасить. Массовая авария сковала микрорайон Зеленый Угол, гололед здесь надолго заблокировал дорогу. Жители предупреждают о слетевших крышах и других опасностях, которые сейчас ждут в разных районах города. Все последствия снегопада, о которых известно «Комсомольской правде – Владивосток», – в материале.

МАССОВАЯ АВАРИЯ

На момент публикации несколько машин пострадали на подъемах. На спуске в микрорайон жители зафиксировали «феерический таран» припаркованных машин. Ущерб сложно оценить на данный момент. По предварительной информации, пострадали более 15 автомобилей: несколько легковушек, микроавтобусы, машины таксомоторных компаний. Подъем со стороны авторынка полностью перекрыт.

ОБНОВЛЕНИЕ. В мэрии Владивостока сообщили, что силами дорожных служб обработали пескосолевой смесью трассу в районе. Дорога при этом находится не на балансе муниципалитета и оформлена на частное лицо. Собственника привлекут к ответственности за ненадлежащее обслуживание.

СЕДАНКА-ПАТРОКЛ

В районе дороги на Снеговую ночью автомобиль уже съехал в кювет – к счастью, водитель практически не пострадал. Очевидцы сообщают, что обстановка на трассе Седанка-Патрокл сложная: все во льду.

ДНЕПРОВСКАЯ, 51

В районе этого дома обледенел спуск. Очевидцы предоставили кадры, как легковой автомобиль ушел в занос на крутой дороге в этом участке. Жители боятся повторения сценария, произошедшего в микрорайоне Зеленый Угол. На Ватутина обстановка не лучше: гололед серьезно сковал движение.

КАПИТАНА-ШЕФНЕРА

Один из самых крутых спусков открыли в 11:00. Дорога обработана реагентами. На время непогоды проезд закрывали всем видам транспорта.

КОТЕЛЬНИКОВА И СТАНЮКОВИЧА

На одном из участков этой улицы улетело ограждение для мусорных баков. Вероятно, конструкцию унес шквальный ветер. Стихия постаралась и в районе Станюковича, 1. Здесь и вовсе разрушилась крыша – к слову, это далеко не первое подобное ЧП. Кровлю и раньше сносило при штормовом ветре.

Крыша на Станюковича, снесенное ограждение на Котельникова. Фото: социальные сети

КРЫГИНА

В районе 105-го дома целых три пролета обустроенной асфальтированной парковки провалились под землю. Неизвестно, что стало причиной: снегопад или другие обстоятельства. Редакция продолжит следить за событиями.

Улетевшая паркова на Крыгина. Фото: Предоставлено КП

Напомним, снегопад прошел во Владивостоке и Приморье накануне, в ночь на 13 ноября. МЧС и Примгидромет объявляли штормовое предупреждение регионального уровня.

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