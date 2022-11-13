Выяснилось, как первый снегопад отразился на Владивостоке

Приморцы ожидали коллапс, но, кажется, снегопад прошел без серьезных последствий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожные службы Владивостока минувшей ночью на 13 ноября обработали автомобильные трассы города реагентами и песчано-солевой смесью, сообщили в мэрии Владивостока. О том, какие дороги все еще закрыты для проезда и вышли ли на маршруты автобусы – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На улицы отправили 161 единицу техники: пескоразбрасыватели, трактора-щетки, машины для нанесения жидкого реагента. Въезд для большегрузного транспорта был открыт в 6:27 утра 13 ноября. Временный запрет действовал, чтобы никто не мешал обработать дороги.

Улица с довольно опасным во время непогоды склоном – Капитана Шефнера – все еще остается закрытой для проезда. Тем не менее на линию вышли 376 автобусов – обычное количество для выходного дня.

Напомним, из-за осадков в Приморье было объявлено региональное штормовое предупреждение. В краевой столице выпало 15-20 миллиметров осадков.

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