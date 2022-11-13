Вероятно, героиня истории несколько раз убегала от родителей. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующая история о родительском безразличии дошла до редакции «Комсомольской правды – Владивосток». Очевидцы сообщили, что 10-летняя девочка в приморском поселке Дунай провела ночь на ковриках в подъезде – считай, на бетонном полу. Инцидент подтвердила уполномоченная по правам ребенка в Приморье Ольга Романова. Детали уточняют компетентные органы, ну а мы лишь публикуем возможные причины кошмара – со слов соседей.

Два коврика, на которых якобы спала 10-летняя. Фото: Telegram-каналы Дуная

Как стало известно редакции, ребенок живет на Советской, 12. В семье, по предварительным данным, две девочки. Одна из них как раз и оказалась объектом внимания соседей, протрубивших о проблеме. По их словам, ребенок часто уходит из дома. А однажды даже ночевала под крыльцом местного продуктового магазинчика. Разумные вопросы, всплывающие в голове, будоражат: насколько должно быть ужасно в семье, чтобы спать на улице было выходом?

В этот раз пострадавшая вернулась домой, но, вероятно, родители просто не открыли. Судя по словам соседей, речь о типичных «алкашах». В кошмарную ночь якобы случилось так, что в угаре мама и папа просто не смогли открыть дверь – не слышали. Однако это лишь предварительная версия, подтвердить которую смогут лишь органы опеки и внутренних дел. К тому же, если все так и произошло, почему же отпереть дверь не могла 9-летняя сестренка пострадавшей?

Как редакции рассказала детский омбудсмен, пока что информация о пьющих родителях не доказана, и причина случившегося может состоять в другом. К счастью, хотя бы со здоровьем девочки все в порядке. Ночь в едва отапливаемом подъезде на бетонном полу никак не отразилась на состоянии беглянки, госпитализация не понадобилась. Ведомства продолжают разбираться в истории. А дунайцы рассказали «КП», что на ушах уже стоят все: от участкового до краевых органов.

Жители, в свою очередь, не рады очередной популярности поселка в глазах приморцев. Дело в том, что Дунай часто всплывает в СМИ как место действия не самых комплиментарных историй. Например, минувшим летом двое подростков избили ничего не понимающую пенсионерку, требуя 1000 рублей. Мальчишкам местные мужики устроили самосуд.

Редакция направила один из запросов по факту истории в пресс-службу УМВД Приморского края, но пока не получила ответ.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 17:20. В полиции корреспонденту «КП» рассказали, что организована проверка по факту случившегося. Сотрудники УМВД Приморья разыскивают и опрашивают причастных к инциденту.

– По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – заключили в пресс-службе регионального управления МВД,

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