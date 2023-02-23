Торжественная церемония прошла 23 февраля. Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке в День защитника Отечества, 23 февраля, прошла торжественная церемония возложения цветов и гирлянд. Сотни жителей и гостей города приняли участие в мероприятии. Среди них были ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности и воспитанники военно-патриотических клубов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Праздничные мероприятия в Приморье начались с памятных церемоний. Владивостокцы и гости краевой столицы возложили цветы и гирлянды в 10:00 к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», а в 10:15 – к стеле «Владивосток – город воинской славы». Неравнодушные к истории страны почтили минутой молчания память тех, кто погиб в бою ради независимости Родины и чистого неба над головами детей. Совершенно разные люди собрались в одном месте, чтобы вспомнить героические подвиги и отвагу военнослужащих.

«Комсомолка» делится кадрами с места событий.

Возложение цветов и гирлянд состоялось во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Сотни людей собрались во Владивостоке в 10 утра. Фото: Вадим ПОПОВ

Приморцы возложили цветы и гирлянды к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» Фото: Вадим ПОПОВ

Жители и гости города отправились также к стеле «Владивосток – город воинской славы» Фото: Вадим ПОПОВ

Приморцы почтили память погибших минутой молчания. Фото: Вадим ПОПОВ

Следует отметить, что на протяжении всего дня в городе пройдут праздничные и торжественные мероприятия, а закончится 23 февраля красочным салютом.

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