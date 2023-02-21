Во Владивостоке в День защитника Отечества состоится самый красочный праздничный салют

Тренировочная стрельба пройдет 21 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

23 февраля во Владивостоке в честь Дня защитника Отечества состоится праздничный артиллерийский салют, который будет дан над акваторией Амурского залива со стороны мыса Боброва, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Ожидается, что это будет один из самых красочных салютов. Это обеспечат увеличенные диаметры салютных установок. Начало фейерверка запланировано на 21:00 в День защитника Отечества. Как уже писала «КП», 21 февраля пройдет репетиция – залпы дадут в том же месте.

По традиции будет выполнено тридцать артиллерийских залпов с помощью гаубиц Д-30, обеспечивающих звуковое сопровождение фейерверочных выстрелов из салютных установок 2А-85. Военнослужащие подразделений береговых войск ТОФ будут сопровождать проведение праздничных залпов.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о программе на 23 февраля в 2023 году в Приморье.

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