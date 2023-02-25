Хищник получил серьезную рану. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

В Приморье доставили тигра в критическом состоянии, отловленного в Хабаровском крае. Хищника отловили в ночь с 20 на 21 февраля, теперь за его жизнь борются специалисты Центров «Тигр» и «Амурский тигр».

ЛОВИЛИ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ

Этот хищник уже третий за месяц, кого приходится отлавливать в Хабаровском крае специалистам по разрешению конфликтных ситуаций Управления охотничьего хозяйства и Службе по охране объектов животного мира и ООПТ края при поддержке Центра «Амурский тигр». Амурский тигр появлялся в окрестностях села Джонка и Иннокентьевка Нанайского района. Там его и поймали в истощенном состоянии с раненой лапой, эксперты предполагают, что он попал в браконьерскую петлю, смог выбраться, но не без последствий.

– Группа работала на отлове несколько недель. Зверь не собирался так просто сдаваться, несмотря на то что у него проблема с лапой. Он постоянно ходил разными маршрутами. Когда отловили, стало ясно, что у тигра за травма. Джонка и Иннокентьевка достаточно крупные поселки, они разбросаны вдоль берега, а лесной массив заходит вглубь поселков, что создавало дополнительные трудности при отлове. Кроме этого, несколько раз ловушки, которые мы устанавливали на него, срабатывали из-за людей, – рассказал и.о. начальника Управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края Юрий Колпак.

ХИЩНИК НЕ ВЫЖИВЕТ?

Когда хищника поймали, его доставили в теплое помещение и оказали срочную ветеринарную помощь, а затем отправили в Приморье на дальнейшее лечение в реабилитационный Центр «Тигр». Все расходы по содержанию и реабилитации зверя на себя взял Центр «Амурский тигр».

Лапа животного в критическом состоянии. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Краснокнижную кошку взвесили, вес составил всего около 160 килограммов, что для взрослого хищника мало. Зверь серьезно истощен. Травма лапы оказалась еще хуже, чем показал первичный осмотр.

– Из-за травмы он потерял возможность полноценно охотиться и был вынужден добывать собак. После повреждения мягких тканей начался процесс некроза и сейчас прогнозы, к сожалению, самые неблагоприятные. В лучшем случае, это ампутация конечности и тигр навсегда останется инвалидом, и будет пожизненно содержаться либо в зоопарке, либо в центре реабилитации. В худшем – развитие сепсиса, что может привести к летальному исходу. Бороться с таким повреждением у диких животных гораздо сложнее, чем у людей, так как работать со зверем можно только под анестезией, а постоянно держать его в таком состоянии мы не можем, – вынес вердикт генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Зверя пытались поймать несколько недель. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

ПОПРАВЛЯЙСЯ, ПОЛОСАТЫЙ

Специалисты провели необходимые ветеринарные процедуры и ввели полный комплекс медицинских препаратов, необходимых при таких травмах. Сейчас тигр находится в одном из вольеров Центра «Тигр». Уже скоро в ходе наблюдения станет понятно, как организм зверя реагирует на препараты и, не исключено, что через три дня проведут повторные процедуры.

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