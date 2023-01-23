Хищника пока не помали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной случай нападения хищника на домашних животных зафиксирован в Приморском крае. На этот раз в Охотнадзор обратились жители Пожарского района. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП произошло в селе Знаменка. Местные сняли на видео двор, где все, предположительно, и произошло. Несколько мужчин следуют по следам тигра, который утащил дворовую собаку. Будка, кстати, расположена прямо у крыльца – вход в дом.

– Пришел по тропинке. Подошел к погребу, посмотрел, ничего не обнаружил. Следы уже, конечно, все затоптали. Вот будка, из этой будки взял и потащил. Это вторая за ночь собака, –комментирует автор ролика.

В профильном ведомстве информацию о произошедшем подтвердили. Оперативная группа уже выехала на место для отлова хищника. Об этом сообщил начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги Александр Каблуков.

Напомним, что этой зимой тигры, выходящие к людям, – не редкость. В конце 2022 года весь Приморский край следил за полосатым зверем из Дуная. Там тигр загрыз собак, а потом двинулся в сторону Фокино. В этом городе его добычей стала очередная псина, которую он утащил из будки. Затем тигра видели и в других близлежащих населенных пунктов и даже слагали байки о том, что хищник напал на человека прямо во дворе жилого многоэтажного дома. Но в Охотнадзоре эту информацию опровергли.

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