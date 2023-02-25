Сборная приморских пловцов завоевала 52 золотые медали на четвертом этапе Кубка России по зимнему плаванию

В составе приморской сборной выступали опытные пловцы. Фото: федерация зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ».

На четвертом этапе Кубка России по зимнему плаванию, который прошел в Калининграде, приморские спортсмены завоевали 69 медалей различного достоинства, составив серьезную конкуренцию соперникам из Республики Беларусь, Польши, Германии, а также представителям более 30 российских регионов.

В министерстве физической культуры и спорта Приморья рассказали, что в составе нашей сборной «Косатка ДВ – Порт Вера» выступали опытные пловцы. По итогам трехдневных стартов они выиграли 52 золотые, восемь серебряных и девять бронзовых медалей, уверенно одержав победу в общекомандном зачете. Второе место заняли калининградцы, на третьем – команда Республики Беларусь.

Сразу четверо приморцев стали рекордсменами в медальном зачете – по семь золотых наград на счету Надежды Дудиной (75-79 лет), признанной абсолютной победительницей соревнований; Алены Савуновой (16-18 лет), получившей приз за лучшую технику; Екатерины Бусыгиной (50-54 года) и Максима Полушина (40-44 года), у которого еще и одна «бронза».

С 23 по 27 февраля сборная команда Приморского края «Косатка ДВ – Порт Вера» будет выступать в Санкт-Петербурге на пятом этапе Кубка России по зимнему плаванию. А с 30 марта по 2 апреля спортсмены планируют участвовать в Кубке Содружества в Минске. После с 27 по 30 апреля принимать участие во всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию во Владивостоке.

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