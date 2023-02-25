На Камчатке произошло второе землетрясение за месяц, в этот раз магнитудой в 6,1 баллов

Информацию подтвердили в ФГБУН ФИЦ «Единой геофизической службе Российской академии наук».
Фото: Мария КАЮРОВА
И вновь землетрясение на Камчатке, последнее произошло совсем недавно – 7 февраля. В этот раз по оперативным данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН 25 февраля в 9:25 по Московскому времени в акватории Тихого океана у побережья на юге полуострова в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 64 километра произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов. Эту информацию подтвердили в ФГБУН ФИЦ «Единой геофизической службе Российской академии наук».
На данный момент от местных жителей нет сообщений о том, ощутили ли они на себе последствия природного явления. Специалисты просят заполнить людей определенную анкету, с помощью которой в дальнейшем они смогут оценить ситуацию.
Да, за этот месяц это уже второе землетрясение на Камчатке. Буквально 7 февраля в 189 километрах от города Северо-Курильска на глубине 42 километра произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Люди писали, что ощутили небольшие толчки, несмотря на такое дальнее расстояние.
Также напомним, о волне землетрясений, которые проходят по странам и городам. Самое масштабное, унесшее тысячи жизней произошло в Турции. Об этом не так давно высказался губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
– Общее горе объединило Турцию и Сирию – разрушительное землетрясение унесло тысячи жизней. Эта страшная трагедия потрясла весь мир. И мы, особенно остро понимая степень опасности подземных толчков, разделяем боль утраты этих стран.
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