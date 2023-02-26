Школьник на Камчатке погиб из-за столкновения с деревом на территории горнолыжного центра

Трагедия произошла 25 февраля. Фото: Андрей АБРАМОВ

На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти подростка при спуске с горы на лыжах. От полученных травм юноша скончался на месте, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О трагедии рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Камчатке. По версии представителей ведомства, все произошло вечером в субботу, 25 февраля. 14-летний школьник катался на лыжах по трассе на горе Морозная в Елизовском районе, но приятное занятие спортом обернулось смертью: юноша врезался в дерево и скончался на месте.

По каким причинам все произошло, пока неизвестно. Можно предположить, что подросток не заметил дерево, так как на что-то отвлекся. Однако специалисты выдвинули другую версию: одна из лыж могла внезапно отстегнуться, из-за чего погибший не мог контролировать свои движения.

О смерти школьника сообщили очевидцы, следователи и криминалисты СК работают на месте трагедии, опрашивают свидетелей и выясняют все детали произошедшего. Подробностей пока что мало, неизвестно, катался ли юноша один или вместе с ним на гору приехали родственники, друзья.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

– К ответственности могут привлечь лиц, отвечающих за организацию небезопасных услуг, если в их действиях усмотрят состав преступления, – ответили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе ведомства, на вопрос виноваты ли в случившемся сотрудники горнолыжного центра «Морозная».

Максимальное наказание, которое грозит причастным к гибели подростка, – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль и поручил руководитель СУ СК по Камчатке Владимиру Кулакову представить доклад о первоначальных результатах расследования.

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