Подозреваемых в гибели девяти туристов на Ключевской сопке отправили в СИЗО до следующего года

Обвиняемым грозит 10 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошло почти три месяца после трагических событий на Ключевской сопке. За это время следственный комитет задержал и заключил под стражу выжившего гида и руководителя туристического агентства ООО «Экстрим Тайм». «Комсомолка» напомнит, что случилось в тот страшный день 3 сентября и в чем обвиняют подозреваемых.

По данным правительства Камчатского края, туристический поход начался 30 августа, группа из 12 человек, включая двух гидов, зарегистрировалась по всем правилам. Восхождение на Ключевскую сопку организовала фирма из Новосибирска.

Известно, что в лагере на высоте больше 3000 метров в домике вулканологов изначально остались два туриста и один из гидов, остальные девять человек, отправились покорять вершину. Когда произошло ЧП, проводник из нижнего лагеря ушел на выручку товарищам, но спасти никого так и не удалось, все погибли, тогда он вернулся в дом.

Спасатели несколько дней пытались добраться до людей, все усугубляла плохая погода. Но плохая, это мягко сказано. Вертолет не мог остановиться на вулкане из-за снежной бури и высокой облачности. Однако 5 сентября МИ-8 МЧС смог высадить поисково-спасательный отряд на отметке 1663 метра. Специалисты со скалолазным снаряжением начали восхождение, 6 сентября туристов спасли, а еще через день эвакуировали тела девяти погибших.

Что касается тех трех человек, кому удалось спастись, людей доставили в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Там их передали медикам, которые доставили пациентов в больницу. Один из участников экспедиции, который, как выяснилось, оказался гидом, получил обморожения 1-2 степени.

Следственный комитет завел уголовное дело после этих печальных событий, а также задержал одного из подозреваемых – руководителя туристического агентства. Еще в сентябре Кировский районный суд в Новосибирске заключил мужчину под стражу до 2 ноября 2022 года. Следователи обвинили его в преступлении по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек). Теперь руководителю грозит лишение на свободы на срок до десяти лет. Мужчину этапировали на Камчатку для расследования уголовного дела. В пресс-службе Камчатского края корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что подозреваемого заключили под стражу до 5 января 2023 года.

Выжившего гида обвиняют по такой же статье, мужчина пробудет в СИЗО до 15 января 2023 года. Расследование продолжается.

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