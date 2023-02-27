Сбылся худший из прогнозов: несмотря на помощь приморских специалистов, тигр, отловленный в Хабаровском крае, умер

Причину смерти животного установит экспертиза. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Краснокнижного хищника, попавшего в браконьерскую петлю в Хабаровском крае и доставленного в Приморье, так и не удалось спасти. Несмотря на ветеринарную помощь специалистов, амурский тигр скончался.

– Сбылся худший из прогнозов, и, скорее всего, сепсис взял верх над ослабленным организмом зверя. Несмотря на характер самого тигра и помощь специалистов, он не смог ему противостоять, – сообщили в пресс-службе Центра.

НАПОМНИМ ИСТОРИЮ ТИГРА

О звере узнали благодаря местным жителям сел Джонка и Иннокентьевка (Хабаровский край). Они рассказали, что зверь охотится на их собак. Специалистам пришлось выяснить, почему тигр подобрался так близко к людям, неужели все так плохо с кормовой базой в лесах? Оказалось, причина крылась в другом: животное не могло нормально добывать пищу из-за серьезной раны.

– Группа работала на отлове несколько недель. Зверь не собирался так просто сдаваться, несмотря на то, что у него проблема с лапой. Он постоянно ходил разными маршрутами. Когда отловили, стало ясно, что у тигра за травма, – рассказал и. о. начальника управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края Юрий Колпак.

СЕРЬЕЗНАЯ РАНА

Когда тигра поймали, его доставили в теплое помещение и оказали срочную ветеринарную помощь, а затем отправили в Приморье на дальнейшее лечение в реабилитационный Центр «Тигр». Все расходы по содержанию и реабилитации зверя на себя взял Центр «Амурский тигр».

При осмотре краснокнижной кошки стало ясно, что зверь серьезно истощен. Он весил всего 160 килограммов, а это мало для такого крупного хищника. К тому же травма лапы оказалась серьезней, чем показалось изначально.

– После повреждения мягких тканей начался процесс некроза и сейчас прогнозы, к сожалению, самые неблагоприятные. В лучшем случае это ампутация конечности, и тигр навсегда останется инвалидом и будет пожизненно содержаться либо в зоопарке, либо в центре реабилитации, в худшем – развитие сепсиса, что может привести к летальному исходу. Бороться с таким повреждением у диких животных гораздо сложнее, чем у людей, так как работать со зверем можно только под анестезией, а постоянно держать его в таком состоянии мы не можем, – вынес вердикт генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Да, сбылся самый страшный прогноз, тигра так и не удалось спасти. Почему не получилось избежать летального исхода, установит экспертиза.

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