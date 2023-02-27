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Владивосток27 февраля 2023 3:42

Полный кузов воды ради полведра рыбы: претендент на премию Дарвина едва не утонул в Приморье

Очередной автомобиль ушел под лед во Владивостоке
Роман КИРИЛКИН
Из салона спасенного внедорожника выливается вода, любопытные операторы ищут рыбу.

Из салона спасенного внедорожника выливается вода, любопытные операторы ищут рыбу.

Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке в районе Второй Речки внедорожник рыбака погрузился под воду. Недальновидный любитель езды по льду хотя и наловил полведра корюшки, и автомобиль вытащил, теперь вряд ли захочет выезжать на морскую гладь. «КП – Владивосток» публикует кадры происшествия.

Как затонула машина – неизвестно, на ролике она предстает опущенной в воду по зеркала. Капот открыт, от переднего кузова к берегу (территории недавно благоустроенной набережной Второй Речки) ведет дорожка из нескольких бревен. На следующих кадрах авто уже тащат из моря с помощью тягача.

Из салона спасенного внедорожника выливается вода, любопытные спасатели ищут рыбу.

– А где рыба-то? – спросил один из очевидцев.

– Уплыла уже, все, – буркнул в ответ, предположительно, владелец автомобиля.

– Может, новое бы поймалось, пока он [автомобиль] там сидел?

– Может, что еще заплыло? – добавил собеседник, осматривая салон.

Заветное «терраковское» ведро с уловом оказалось на заднем сидении «Паджерика», который, скорее всего, теперь не подлежит восстановлению.

Напомним, что в январе 2023 года мэрия Владивостока запретила рыбакам выезжать на лед в пределах акваторий города. Это касается всех водных объектов – морских акваторий, рек, озер, водохранилищ. Кроме того, что нарушители могут потерять машину, им грозит штраф от 1 тысячи рублей.

Отметим, что с 1 марта также будет запрещен выход на лед. За выход на лед нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.

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Происшествия: ЧП