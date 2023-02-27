Полный кузов воды ради полведра рыбы: претендент на премию Дарвина едва не утонул в Приморье

Из салона спасенного внедорожника выливается вода, любопытные операторы ищут рыбу. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке в районе Второй Речки внедорожник рыбака погрузился под воду. Недальновидный любитель езды по льду хотя и наловил полведра корюшки, и автомобиль вытащил, теперь вряд ли захочет выезжать на морскую гладь. «КП – Владивосток» публикует кадры происшествия.

Как затонула машина – неизвестно, на ролике она предстает опущенной в воду по зеркала. Капот открыт, от переднего кузова к берегу (территории недавно благоустроенной набережной Второй Речки) ведет дорожка из нескольких бревен. На следующих кадрах авто уже тащат из моря с помощью тягача.

Из салона спасенного внедорожника выливается вода, любопытные спасатели ищут рыбу.

– А где рыба-то? – спросил один из очевидцев.

– Уплыла уже, все, – буркнул в ответ, предположительно, владелец автомобиля.

– Может, новое бы поймалось, пока он [автомобиль] там сидел?

– Может, что еще заплыло? – добавил собеседник, осматривая салон.

Заветное «терраковское» ведро с уловом оказалось на заднем сидении «Паджерика», который, скорее всего, теперь не подлежит восстановлению.

Напомним, что в январе 2023 года мэрия Владивостока запретила рыбакам выезжать на лед в пределах акваторий города. Это касается всех водных объектов – морских акваторий, рек, озер, водохранилищ. Кроме того, что нарушители могут потерять машину, им грозит штраф от 1 тысячи рублей.

Отметим, что с 1 марта также будет запрещен выход на лед. За выход на лед нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.

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