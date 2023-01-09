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НовостиВладивосток9 января 2023 7:47

Штраф от 1 тысячи рублей грозит рыбакам за выезд на лед на автомобилях во Владивостоке

Толщина льда во многих приморских водоемах до сих пор не превышает 30 сантиметров
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Тонкий лед может стать причиной настоящей трагедии.

Тонкий лед может стать причиной настоящей трагедии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям и гостям приморской столицы напоминают, что в городе на протяжении зимнего периода запрещен выезд на лед на автомобилях. Это касается всех водных объектов - морских акваторий, рек, озер, водохранилищ. Нарушителям запрета грозит штраф от тысячи рублей, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следует отметить, что толщина льда в Амурских и Уссурийских заливах до сих пор мало где превышает 30 сантиметром, а в некоторых реках – намного меньше.

Выход на водоемы для людей разрешили 1 января 2023 года. Однако страсть к рыбалке и активному отдыху для приморцев может закончится трагедией из-за несвойственного для края потепления.

Напомним, «Комсомолка» писала, что очередной автомобиль ушел под воду на речке в районе Седанки. Водитель не пострадал, так как ЧП произошло недалеко от берега, но, чтобы вытащить «Ниву» рыбакам пришлось приложить немало усилий.

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