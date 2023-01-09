Тонкий лед может стать причиной настоящей трагедии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям и гостям приморской столицы напоминают, что в городе на протяжении зимнего периода запрещен выезд на лед на автомобилях. Это касается всех водных объектов - морских акваторий, рек, озер, водохранилищ. Нарушителям запрета грозит штраф от тысячи рублей, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следует отметить, что толщина льда в Амурских и Уссурийских заливах до сих пор мало где превышает 30 сантиметром, а в некоторых реках – намного меньше.

Выход на водоемы для людей разрешили 1 января 2023 года. Однако страсть к рыбалке и активному отдыху для приморцев может закончится трагедией из-за несвойственного для края потепления.

Напомним, «Комсомолка» писала, что очередной автомобиль ушел под воду на речке в районе Седанки. Водитель не пострадал, так как ЧП произошло недалеко от берега, но, чтобы вытащить «Ниву» рыбакам пришлось приложить немало усилий.

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